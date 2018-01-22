Доллар укрепляется к евро на 0,4% до $1,22, а доходность 10-летних госбондов США увеличилась до 2,66%. При этом CDS на американский долг не продемонстрировал удорожание. Таким образом, инвесторы слабо отреагировали на остановку работы правительства США в ночь с пятницы на субботу.

На фоне нейтральной динамики котировок нефти торги российского рубля также пройдут без волатильности. Инвесторы не услышали ничего нового на встрече ОПЕК в воскресенье, сокращение добычи нефти странами-участницами сделки ОПЕК «плюс» будет на протяжение всего 2018 года.

При этом, трейдеры учитывают заявление американцев о скором наращивании добычи сланцевой нефти благодаря высоким ценам на «черное золото». Поэтому процесс достижения баланса между спросом и предложением на мировом рынке нефти остается в центре внимания трейдеров.

Вместе с тем, всю прошлую неделю на российский рынок был приток иностранной ликвидности, индекс Мосбиржи пробил вверх отметку 2300 пунктов. На фоне временных проблем с бюджетом в США развивающиеся рынки продолжат рост.