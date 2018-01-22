Индекс РТС должен открыться на 0,2% в минусе

Российский рынок акций в пятницу снизился: индекс РТС упал почти на 0,7%, а индекс ММВБ потерял 0,5%. Тем не менее по итогам недели оба индекса прибавили около 1%. Снижение цен на нефть оказало давление на котировки в последний день торгов. В пятницу был опубликован ежемесячный обзор МЭА. Агентство повысило прогноз добычи нефти в США в текущем году на 26% до 1,1 млн барр./сутки., а прогноз увеличения добычи вне ОПЕК составил около 1,7 млн барр./сутки. При этом ожидающийся рост мирового спроса в 2018 г. составляет только 1,3 млн барр./сутки, то есть дефицит на нефтяном рынке, наблюдавшийся в прошлом году, должен смениться балансом спроса и предложения в нынешнем. Прогнозы МЭА способствуют опасениям, что усилия ОПЕК по стабилизации рынка будут нивелированы быстрым ростом добычи в США. В минувшие выходные встреча ряда стран ОПЕК и России в Омане подтвердила их приверженность соглашению о сокращении добычи, которое действует до конца 2018 г. и, как следует из комментариев по итогам встречи, может быть продлено и на 2019 г.

Европейские фондовые рынки в пятницу выросли. Индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,8% на ожиданиях, что парламентский кризис в Германии может разрешиться уже в воскресенье 21 октября. Ожидания были не напрасными: состоявшийся в воскресенье съезд СДПГ одобрил участие партии в переговорах по формированию коалиции в парламенте с альянсом ХДС/ХСС.

Американский рынок завершил неделю на исторических максимумах. Большая часть уже опубликованных макроэкономических данных за 4 кв. свидетельствует о хорошем состоянии экономики США, поэтому рынок ждет высоких темпов ее роста за квартал – 2,9% в годовом выражении. Тем не менее в пятницу Сенат, вопреки ожиданиям, не одобрил повышение предельного уровня госдолга страны, поэтому часть госучреждений прекратили свою работу. Заметного влияния на рынок эта ситуация не окажет, но краткосрочно может остудить оптимизм инвесторов.

Наиболее важными для рынка событиями на текущей неделе будут заседание ЕЦБ в четверг 25 января и публикация первой оценки ВВП США за 4 кв. 2017 г. Хотя ЕЦБ вряд ли внесет коррективы в свой курс, рынок рассчитывает получить информацию относительно дальнейшей политики регулятора, при этом самым важным вопросом остаются сроки сворачивания программы количественного смягчения. Число инвесторов, ожидающих, что о завершении QE будет объявлено до июня, растет. Соответственно, комментарии президента ЕЦБ Марио Драги по окончании заседания будут иметь важное значение для рынка. Кроме того, на этой неделе начинается Давосский форум, на котором запланированы выступления президентов крупнейших экономических держав, включая США и КНР, и новости с форума могут отразиться на рынках.

Азиатские индексы начали неделю в красной зоне, цена на нефть немного подросла, но фьючерс Brent торгуется ниже 69 долл./барр. Фьючерс на S&P 500 ожидаемо дешевеет. Индекс РТС должен открыться на 0,2% в минусе.