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В новом году бюджет РФ может быть сведен с профицитом


Рынки
Девятов Алексей
Алексей Девятов
главный аналитик ФК "Уралсиб"
 
Согласно данным Минфина, в 2017 г. дефицит федерального бюджета составил 1,34 трлн руб. (1,4% ВВП).

Доходы бюджета оказались выше предусмотренных законом о бюджете и достигли 15,09 трлн руб. (102,5% от плана), в то время расходы оказались заметно меньше запланированной на год суммы – 16,42 трлн руб. (98,2% от плана). Существенный прирост доходов был обеспечен за счет роста цен на энергоносители в конце прошлого года и улучшения налогового администрирования со стороны Федеральной налоговой службы. В то же время значительное по сравнению с планом сокращение расходов зафиксировано на национальную оборону и безопасность, общегосударственные вопросы, национальную экономику, межбюджетные трансферты и обслуживание государственного долга.

В конце года Минфин полностью израсходовал средства Резервного фонда, в связи с чем последний прекратит свое существование с 1 февраля 2018 г. При этом по состоянию на 1 января в Фонде национального благосостояния оставалось 3,75 трлн руб. Таким образом, федеральный бюджет был исполнен значительно лучше по сравнению с нашими ожиданиями, несмотря на относительно сильный рубль и существенное замедление темпов экономического роста в конце прошлого года.

В текущем году мы ожидаем дефицита федерального бюджета на уровне 1,1% ВВП при средней цене на нефть Brent 57 долл./барр. Однако при сохранении текущих цен на черное золото до конца года мы видим возможности получить 1,8–2 трлн руб. дополнительных доходов, что позволит свести бюджет с профицитом в 0,8–1% ВВП.

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