FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Перспективы для "черного золота" выглядят весьма радужно


Рынки
Марк Бредфорд
Марк Брэдфорд
аналитик ФГ БКС
 
Нас ожидает насыщенная и волатильная неделя.

Внешний фон указывает на позитивный старт недели для нефтяного рынка после подтверждения ОПЕК+ намерения придерживаться условий соглашения о сокращении добычи до конца года и готовности продлить пакт в случае необходимости. Тем не менее в целом для рынков преобладает неопределенность в свете прекращения работы американского правительства в течение последних трех дней – сегодня должно состояться голосование о предоставлении временного финансирования до 8 февраля, что позволит правительству возобновить работу.

Кроме того, неопределенность могут внести заседание ЕЦБ (25 января), по итогам которого европейский регулятор может намекнуть на завершение QE, публикация макроэкономических отчетов (композитный индекс PMI еврозоны, ВВП США), а также решение конгресса США в отношении санкций против России (29 января) и последнее для Джанет Йеллен в качестве председателя заседание ФРС (30-31 января). Завтра открывается Всемирный экономический форум в Давосе: в пятницу ожидается выступление Дональда Трампа.

Рынки завершили прошлую неделю на мажорной ноте благодаря динамике Brent, которая стабилизировалась на уровне около $69 за барр., пробив перед этим отметку $70. Перспективы для черного золота выглядят весьма радужно за счет снижения запасов энергоресурсов в США (API, Минэнерго), обещаний Кувейта и президента ОПЕК соблюдать условия пакта о сокращении добычи и сохранить квоты до конца 2018 г., а также рисков перебоев в поставках в Нигерии. Данные по ВВП Китая за 4К17 превысили прогнозы (+6.8% г/г против 6.7%), что также играет на руку спросу на сырьевые товары и рисковые активы. К концу недели настроения стали более осторожными в преддверии заседания ОПЕК+: несмотря на все заверения, инвесторы опасаются, что картель начнет рассматривать возможность досрочного завершения действия соглашения о сокращении добычи, чтобы не уступить свою долю на рынке производителям сланцевой нефти.

Комментарий трейдера: В пятницу на рынках царила консолидация после рекордно высокого уровня закрытия накануне. Снижение нефтяных цен дало повод зафиксировать часть прибыли перед выходными. Объемы по индексу МосБиржи превысили средний уровень с начала года на 15%. Основная активность была сосредоточена в бумагах секторов металлургии и добычи, банков и электроэнергетики. Акции стальных компаний пользовались спросом после нескольких дней слабой динамики (операционные результаты Северстали за 4К17 превзошли ожидания). Акции PLZL просели после объявления о размещении конвертируемых бондов – возможность для покупки? Бумаги электроэнергетических компаний оказались в лидерах роста в свете дивидендных ожиданий (UPRO +2%, FEES +8%, RSTI +7%) – на наш взгляд, неоправданных. Давление на ритейлеров сохраняется.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ