Внешний фон указывает на позитивный старт недели для нефтяного рынка после подтверждения ОПЕК+ намерения придерживаться условий соглашения о сокращении добычи до конца года и готовности продлить пакт в случае необходимости. Тем не менее в целом для рынков преобладает неопределенность в свете прекращения работы американского правительства в течение последних трех дней – сегодня должно состояться голосование о предоставлении временного финансирования до 8 февраля, что позволит правительству возобновить работу.

Кроме того, неопределенность могут внести заседание ЕЦБ (25 января), по итогам которого европейский регулятор может намекнуть на завершение QE, публикация макроэкономических отчетов (композитный индекс PMI еврозоны, ВВП США), а также решение конгресса США в отношении санкций против России (29 января) и последнее для Джанет Йеллен в качестве председателя заседание ФРС (30-31 января). Завтра открывается Всемирный экономический форум в Давосе: в пятницу ожидается выступление Дональда Трампа.

Рынки завершили прошлую неделю на мажорной ноте благодаря динамике Brent, которая стабилизировалась на уровне около $69 за барр., пробив перед этим отметку $70. Перспективы для черного золота выглядят весьма радужно за счет снижения запасов энергоресурсов в США (API, Минэнерго), обещаний Кувейта и президента ОПЕК соблюдать условия пакта о сокращении добычи и сохранить квоты до конца 2018 г., а также рисков перебоев в поставках в Нигерии. Данные по ВВП Китая за 4К17 превысили прогнозы (+6.8% г/г против 6.7%), что также играет на руку спросу на сырьевые товары и рисковые активы. К концу недели настроения стали более осторожными в преддверии заседания ОПЕК+: несмотря на все заверения, инвесторы опасаются, что картель начнет рассматривать возможность досрочного завершения действия соглашения о сокращении добычи, чтобы не уступить свою долю на рынке производителям сланцевой нефти.

Комментарий трейдера: В пятницу на рынках царила консолидация после рекордно высокого уровня закрытия накануне. Снижение нефтяных цен дало повод зафиксировать часть прибыли перед выходными. Объемы по индексу МосБиржи превысили средний уровень с начала года на 15%. Основная активность была сосредоточена в бумагах секторов металлургии и добычи, банков и электроэнергетики. Акции стальных компаний пользовались спросом после нескольких дней слабой динамики (операционные результаты Северстали за 4К17 превзошли ожидания). Акции PLZL просели после объявления о размещении конвертируемых бондов – возможность для покупки? Бумаги электроэнергетических компаний оказались в лидерах роста в свете дивидендных ожиданий (UPRO +2%, FEES +8%, RSTI +7%) – на наш взгляд, неоправданных. Давление на ритейлеров сохраняется.