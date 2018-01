Ценные бумаги Apple вырастут на 14-17% при уверенном пробое выше $178,5

На минувшей неделе индекс Dow 30 вырос до 26071,72 пункта (на +1,0% за неделю с 15 по 21 января), так как отсутствие билля о расходах федерального правительства США компенсировалось уверенностью в понижении налогов. Индекс S&P 500 увеличился до 2810,3 пункта (на +0,86% с 15 по 21 января) благодаря бумагам непреходящей ценности, таким как Walmart, Nike, Phillip Morris, Merck и полупроводники.

На момент написания, цена золота стабилизировалась около $1331,85 за унцию, доходность 10-летних трежерис около +2,65%, и пара евро/доллар около 1,223, так как мировые биржи считали возможным продление финансирования правительства США в скором будущем. Цена эталонного сорта нефти Брент повышалась до $69 за баррель после статистики о снижении числа нефтяных буровых на 5 штук после роста на 10 штук неделей ранее.

Не секрет, что многие хедж-фонды сегодня не исключают возможности покупки бумаг, известных по нашим портфелям своей устойчивостью, предсказуемостью и стабильностью. Таких, как Apple и Visa, Nike и Merck, Walmart и Phillip Morris. Но хотелось бы предупредить, что важный аспект заключается в том, когда и какие акции приобрести.

Например, капитализация платёжной системы Visa Inc. (Nyse: V) стремится к трети триллиона долларов при продажах свыше $18 млрд и прибыльности капитала около +20%, долговой нагрузке не выше 6 к 10 и ожиданиях по росту рынка электронной коммерции вдвое к 2021 году. Купить бумаги Visa прямо сейчас или при снижении на 1-2% - большая разница, особенно когда речь идёт о крупном частном портфеле. Возможно, лучше приобрести бумаги структур, которые инвестируют в Visa, но и здесь не всё просто. С учётом оговорок о необходимости диверсификации, обратим внимание на прогноз Citigroup, прочащий рост Visa до $136 (+11%).

Акции строителей жилья, такие как Lennar Corporation (Nyse: LEN), могут быть отличной инвестицией. Капитализация компании стремится к $17 млрд, стоимость предприятия к выручке 1,8, при цене к будущей прибыли 12,7, выручка за год достигает $12,7 млрд. Но покупать их или продавать, скажем, на данных по вторичному или по первичному рынку жилья, могут решить только в команде доверительных управляющих с многолетним опытом работы. Когда мы упоминаем её здесь, это бумага, которая нам нравится, но вовсе необязательно, что мы советуем приобрести её прямо сегодня. Хотя в UBS считают возможным рост Lennar до $99 (+38%).

Наконец, акции Apple (Nasdaq: AAPL) в последнее время получали поддержку после выравнивания колебаний потребителей при решениях о покупке смартфонов, но стоит ли их покупать именно сейчас? Скажем, когда компания начинает обновлять не только свежие, но и старые модели айфонов, это затратное дело. Разрешение спора о замедлении работы устройств может изменить спрос на телефоны данного бренда, а может и нет. Помимо прочего, если капитализация Apple начнёт приближаться к знаковой сумме $1 трлн, неясно ещё, когда именно она до туда дойдёт. Если Apple говорит о предполагаемых намерениях вернуть из-за границы до $236 млрд и уплатить с них $36 млрд налогов, а остаток распределить между держателями ценных бумаг и немного инвестировать в США, то верить этому или нет должны решать отнюдь не инвесторы, даже квалифицированные, даже крупные и состоятельные, а профессиональные управляющие с многолетним опытом работы на биржах, способные оценить ситуацию. Ценные бумаги Apple, возможно, вырастут на +14%-+17% при уверенном пробое выше $178,5.

Мы не предлагаем обдумать покупку прямо сегодня акций с той или иной ожидаемой доходностью. Но в качестве бумаг, которые способны вырасти в течение квартала и показать устойчивые и стабильные темпы роста в течение года, нужно упомянуть о Visa, Apple, Lennar.

Главным событием недели в сфере макроэкономики будет Всемирный экономический форум. Из статистики США можно отметить первую предварительную оценку ВВП за 4-й квартал 2017 года (прогноз +3,0%), индекс цен в ВВП (консенсус +2,3%), данные по заказам на товары длительного пользования (ожидается +0,9%).

Из корпоративной отчётности, в течение недели ожидаются Johnson & Johnson, Procter & Gamble Co, Verizon Communications Inc., Intel Corporation, Comcast Corporation, AbbVie, 3M, General Electric Company, Honeywell International Inc., Texas Instruments, Union Pacific Corporation, United Technologies Corporation, Abbott Laboratories, Caterpillar Inc., Netflix, Starbucks Corporation, Celgene Corporation, Biogen, Next Era Energy, Colgate-Palmolive.