ОФЗ остается интересным активом

Первые небольшие заявки от нерезидентов появились лишь к обеду, однако этого было недостаточно, чтобы как-то изменить цены на рынке.

С приближением даты публикации доклада по российским санкциям в США «костяк» игроков может склоняться к более выжидательной стратегии в отношении ОФЗ. Любые отклонения от этого будут явным образом указывать на оценку рынка вероятности распространения санкций на госдолг.

Фундаментальная история в ОФЗ остается: низкая инфляция и слабые (по крайней мере, в октябре-ноябре) данные по экономике вкупе с крепким рублем и вероятностью более активной политики ЦБ по снижению ставок в 1П18 сохраняют ОФЗ интересным активом.