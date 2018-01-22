Стремительный рост доходности UST10 спровоцировал существенное снижение котировок евробондов РФ

Основное давление по-прежнему оказывала растущая доходность базового актива: UST10 в ходе торгов достигала максимального с 2014 г. значения (2,64%). К тому же вновь снизились цены на нефть. За день котировки длинных евробондов потеряли 0,6–0,7 п.п., а среднесрочные выпуски – 0,2–0,4 п.п. За неделю падение цен оказалось достаточно существенным – 1,3–1,6 п.п. по длинным бумагам и 0,5–1,3 п.п. по среднесрочным. Доходность выпуска Russia’47 (YTM 5%) вплотную приблизилась к уровню 5%, на котором она находилась в середине декабря прошлого года. Суверенная кривая за неделю поднялась на 7–10 б.п., спреды к гособлигациям США при этом незначительно расширились – на 3–4 б.п. Короткие выпуски за то же время прибавили в доходности в среднем 15 б.п., а их спреды выросли на 7–11 б.п. После столь стремительного повышения доходностей UST10 мы не видим факторов, которые могли бы способствовать ее дальнейшему росту в ближайшее время, но по-прежнему ожидаем, что возможная коррекция на рынке нефти может привести к расширению спредов российских бумаг на этой неделе. Пятилетний CDS-спред РФ в пятницу увеличился на 1 б.п. до 113 б.п., а за неделю – на 3 б.п.

Еврооблигации Северстали и Полюса понесли наибольшие потери

В корпоративном сегменте неделя также завершилась значительным снижением котировок. В нефтегазовом секторе в пятницу бумаги подешевели на 0,1–0,3 п.п. По итогам недели наиболее сильно просели в цене бумаги ЛУКОЙЛа и НОВАТЭКа – на 0,4–0,7 п.п. Евробонды Газпрома потеряли в среднем 0,2–0,3 п.п. от номинала, а падение длинных бумаг эмитента составило 0,5–0,7 п.п. Выпуски госбанков как в пятницу, так и по итогам недели показали результат несколько лучше рынка: в пятницу падение не превысило 0,1 п.п. от номинала (исключением стал лишь «вечный» суборд ВТБ, потерявший 0,2 п.п. от номинала), а за неделю евробонды подешевели на 0,1–0,3 п.п. Что касается бумаг частных банков, то здесь ситуация была противоположной: в течение всей недели эти евробонды находились под давлением, которое спало лишь в пятницу, в результате чего суборды МКБ смогли прибавить по 0,2–0,3 п.п. от номинала, однако за неделю все же потеряли 1,1–1,9 п.п. Субординированные выпуски Альфа-Банка за неделю подешевели на 1,2–1,3 п.п. В металлургическом секторе сильнее других в пятницу опустились в цене евробонды Русала и Полюса – на 0,3–0,4 п.п. Это связано с сообщениями о том, что компании планируют разместить новые выпуски еврооблигаций. За неделю хуже других смотрелись евробонды Северстали и Полюса, которые потеряли по 0,7–1,1 п.п. от номинала. В среднем по сектору падение составило 0,4–0,7 п.п. от номинала. Бумаги VEON также продолжили дешеветь, опустившись в цене на 0,1–0,3 п.п. в пятницу и на 0,5–0,6 п.п. за неделю.