Казначейство увеличивает срок размещения средств на банковских депозитах

На трех рублевых аукционах Казначейство собирается предложить банкам до 1 трлн руб., причем срок размещения средств колеблется от 35 до 182 дней. Столь значительное предложение со стороны ведомства указывает на сохранение значительного остатка неизрасходованных средств бюджета на его счетах, а увеличение сроков связано с прогнозом того, что по крайней мере в начале года доходы бюджета останутся достаточно высокими, и не потребуется расходовать средства со счетов в Казначействе. Все депозиты будут размещаться с плавающей ставкой, так что ожидаемое в течение ближайших месяцев снижение ключевой ставки не должно сказаться на спросе на депозиты. Правда, плавающая ставка не гарантирует спрос на фондирование со стороны банков. Так, доступ к этим аукционам сейчас есть лишь у крупнейших игроков, все они имеют доступ к межбанковскому рынку, а короткие ставки на межбанковском рынке сейчас уверенно держатся существенно ниже ключевой из-за сохраняющегося навеса избыточной ликвидности. Спрос со стороны кредитных организаций на эти депозиты возможен только в случае необходимости удлинить срок привлекаемого фондирования. Помимо депозитных рублевых аукционов Казначейство по-прежнему проводит аукционы репо под залог ОФЗ на срок один и семь дней.

Лимит на валютном депозитном аукционе составляет 1 млрд долл. Минимальная ставка на аукционе установлена на уровне 1,4%, срок размещения средств – 12 дней. Предлагаемая ставка кажется вполне привлекательной, она существенно ниже тех, которые банки могут получить на межбанковском рынке или при привлечении средств ЦБ через валютные свопы. К тому же сейчас на внутреннем рынке спрос на иностранную валюту сохраняется. Кроме того, следует отметить, что 24 января банкам предстоит вернуть Казначейству депозиты на 0,5 млрд долл., что также способно поддержать спрос на депозитном аукционе ведомства.