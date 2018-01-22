Банки РФ будут становиться менее уязвимыми к санкциям против финансового сектора

С учетом очистки от валютной переоценки снижение корпоративного долга было намного больше – примерно на $18 млрд в прошлом году. Снижение долговых обязательств произошло исключительно благодаря банковскому сектору; долг компаний вырос на $11 млрд в номинальном выражении в прошлом году, но не изменился с учетом очистки от валютной переоценки. Внешние обязательства банков с учетом прошлогоднего погашения ($18 млрд) снизились с $214 млрд в 2014 г. до $105 млрд в 2017 г. Это указывает на то, что банки будут становиться все менее уязвимыми к санкциям против финансового сектора, а также к глобальной волатильности в целом.

По оценке Минфина, бюджетный дефицит составил 1,3 трлн руб., или 1,4% ВВП в 2017 г.: позитивно

По предварительной оценке Минфина, бюджетный дефицит в 2017 г. составил 1,3 трлн руб., или 1,4% ВВП. Эта цифра ниже более раннего прогноза ведомства 1,5 трлн руб., или 1,6% ВВП. Благодаря высоким ценам на нефть в прошлом году, доходы бюджета оказались выше изначально предусмотренных в законе о бюджете (15,1 трлн руб. против 14,7 трлн руб.). В то же время в прошлом году расходы бюджета контролировались достаточно жестко, в результате расходы оказались ниже ожидаемых (16,4 трлн руб. против 16,6 трлн руб., по закону о бюджете). Меньший в сравнении с прогнозом бюджетный дефицит за прошлый год предполагает, что цена на нефть балансирующая бюджет фактически составляет $67/барр., что немного ниже нашей оценки 70 $/барр.