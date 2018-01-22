FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Банки РФ будут становиться менее уязвимыми к санкциям против финансового сектора


Рынки
Наталия Орлова
Наталия Орлова
главный экономист Альфа-банка
 
По данным ЦБ, российский внешний долг увеличился до $529 млрд в 2017 г., или на $15 млрд за год, тогда как корпоративный внешний долг (долг банков и компаний) немного снизился на $4 млрд до $458 млрд в 2017 г. (против $462 млрд в 2016 г.).

С учетом очистки от валютной переоценки снижение корпоративного долга было намного больше – примерно на $18 млрд в прошлом году. Снижение долговых обязательств произошло исключительно благодаря банковскому сектору; долг компаний вырос на $11 млрд в номинальном выражении в прошлом году, но не изменился с учетом очистки от валютной переоценки. Внешние обязательства банков с учетом прошлогоднего погашения ($18 млрд) снизились с $214 млрд в 2014 г. до $105 млрд в 2017 г. Это указывает на то, что банки будут становиться все менее уязвимыми к санкциям против финансового сектора, а также к глобальной волатильности в целом.   

По оценке Минфина, бюджетный дефицит составил 1,3 трлн руб., или 1,4% ВВП в 2017 г.: позитивно

По предварительной оценке Минфина, бюджетный дефицит в 2017 г. составил 1,3 трлн руб., или 1,4% ВВП. Эта цифра ниже более раннего прогноза ведомства 1,5 трлн руб., или 1,6% ВВП. Благодаря высоким ценам на нефть в прошлом году, доходы бюджета оказались выше изначально предусмотренных в законе о бюджете (15,1 трлн руб. против 14,7 трлн руб.). В то же время в прошлом году расходы бюджета контролировались достаточно жестко, в результате расходы оказались ниже ожидаемых (16,4 трлн руб. против 16,6 трлн руб., по закону о бюджете). Меньший в сравнении с прогнозом бюджетный дефицит за прошлый год предполагает, что цена на нефть балансирующая бюджет фактически составляет $67/барр., что немного ниже нашей оценки 70 $/барр.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ