В середине текущей недели возможен разворот в сторону ослабления рубля

Основным ньюсмейкером в краткосрочной перспективе останется ситуация вокруг остановки работы правительства в США, произошедшей вследствие того, что американским политикам не удалось продвинуться в утверждении федерального бюджета на этот год в минувшую пятницу.

Несмотря на поступление с западного берега Атлантики явно негативных для доллара новостей, рынок не спешит чрезмерно разочаровываться в американской валюте — за прошлую неделю курс пары колебался в пределах 1% между максимальным и минимальным значением, что примерно соответствует реакции инвесторов на прошлый shutdownв 2013 году. Рынок продолжает смотреть на ситуацию фискального обрыва скорее как на политический сбой, который не имеет альтернативных исходов, кроме как завершиться в скорое время.

Наиболее существенным событием текущей недели является заседание ЕЦБ. На фоне все еще неустойчивой динамики по инфляции в еврозоне и возросшей обеспокоенностью в отношении курса евро со стороны членов ЕЦБ, мы полагаем, чтоМ. Драги будет придерживаться менее ястребиных заявлений, продолжая формировать настрой на ведение более мягкой ДКП европейским регулятором. Таким образом, вербальные интервенции могут быть восприняты рынком, как сигнал по закрытию позиций и небольшой коррекции евро в сторону отметки 1.2. Краткосрочный ориентир по паре EURUSD 1.215-1.235.

Рубль показывает сдержанный рост, реагируя на возросший оптимизм на нефтяном рынке и сохраняющиеся вызовы для доллара на глобальных площадках. Российская валюта продолжает пользоваться спросом в преддверии пика налоговых платежей. Кроме того, тема фискального обрыва в США заставляет инвесторов искать альтернативу в лице валют ЕМов, возобновивших рост в тандеме с нефтяными ценами. В середине текущей недели не исключаем разворот в сторону ослабления рубля, на фоне приближающегося дедлайна отчета по санкциям, намеченного на следующий понедельник. Однако стоит отметить, что хедж-фонды делают ставку на дальнейшее укрепление российской валюты, наращивая объем открытых позиций седьмую неделю подряд. Краткосрочный ориентир по паре USDRUB 56-57.