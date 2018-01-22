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Сегодня лидерами роста станут бумаги "Мечела" и "Распадской"


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня спокойный, небогатый на важные новости торговый день. Тем не менее большинство бумаг торгуется в «зеленой зоне».

Индекс Мосбиржи вновь поднялся выше 2300 п., поэтому есть основание рассчитывать на достижение им нового максимума. Ориентируюсь на диапазон 2300–2315 п. Поводов для беспокойства пока не видно. Вслед за ростом котировок ФСК дивидендные ожидания могут начать отыгрывать и в бумагах других компаниях энергосектора, в частности Интер РАО и ОГК-2. Обе акции сейчас торгуются немного ниже, чем год назад. Хотя доходность дивиденда, на мой взгляд, не превысит 5% к текущим котировкам, ожидания инвесторов могут быть более оптимистичными, что способно придать котировкам позитивный импульс. 

В лидерах роста сегодня могут оказаться бумаги Мечела и Распадской. Это, на мой взгляд, не связано с интересом к сектору, причина восходящей динамики исключительно в спекулятивной игре. Бумаги Распадской продолжают обновлять максимумы с 2012 года, и это привлекает в них новых покупателей. 

На валютном рынке торги тоже проходят спокойно, ориентируюсь на уровень 56,50 по USD/RUB к закрытию. Сейчас нет факторов, которые привели бы к резкому изменению курса рубля. Ближе к середине недели будут отыгрываться ожидания, связанные с заседанием ЕЦБ. Хотя ставка, скорее всего, будет оставлена без изменения, в комментариях главы европейского регулятора могут прозвучать ясные намеки на скорое повышение ставки, что приведет к скачку пары EUR/USD до 1,23–1,24.

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