Пара доллар-рубль в ближайшее время продолжит торговаться в диапазоне 56,3-56,9

В выходные американским законодателям так и не удалось договориться о возобновлении финансирования. Регулярные политические риски в США продолжают оказывать сдерживающее влияние на доллар в паре с другими валютами, однако инвесторы похоже уже постепенно привыкают к политической нестабильности, на проявление которой индекс доллара реагирует минимальными потерями.

В начале недели цены на нефть остаются на комфортных для рубля уровнях вблизи 69 долл. за баррель, тем не менее драйверов для продвижения котировок на 70 долл. уже не хватает: после сообщений о готовности стран-производителей нефти продолжить сотрудничество после истечения действия соглашения об ограничении добычи, а также данных о снижении числа буровых установок в США стоимость нефти отреагировала достаточно сдержанным ростом.

Среди ключевых событий предстоящей недели — блок макроэкономической статистики из США (в том числе в пятницу предварительные данные по ВВП за 4 кв.) и Еврозоны (в том числе индекс ZEW во вторник), а также заседание европейского регулятора (в четверг). В контексте движения пары доллар/евро на форекс и ее влияния на рубль не исключено, что после заседания инвесторы могут получить более четкие сигналы по дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ против сохраняющейся неопределенностью с циклом повышения ставок ФРС, что окажет дополнительное сдерживающее давление на доллар, в том числе и в паре с рублем.

На внутреннем рынке в четверг пройдут основные налоговые платежи, однако можно не ожидать существенного повышения спроса на отечественную валюту, так как банки на сегодняшний день располагают необходимым объемом рублевой ликвидности. Диапазоном движения для пары доллар/рубль на ближайшее время мы видим отметки 56,3-56,9 руб., для выхода из которых, вероятно, потребуется прояснение дальнейшей ситуации с санкциями на российский госдолг.