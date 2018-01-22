Рубль оценен справедливо, но к середине года может оказаться под давлением

Доллар США теряет в пределах 0,3% до 56,6 руб., а евро снижается в пределах 0,1% до 69,4 руб.

Поддержка национальной валюты со стороны рынка нефти фактически отсутствует – основные сорта теряют в диапазоне 0,1%. Brent котируется вблизи $68,6 за бар. Драйвером укрепления российской валюты, по всей видимости, выступает активный приток капитала в широкий перечень рублевых активов. Согласно EPFR, за последние две недели чистый приток капитала в российские фонды акции в преддверии сезона корпотчетов составил $780 млн. В свою очередь индекс «чистых» цен ОФЗ RGBI обновил исторические максимумы, тем самым символизируя о сохраняющемся интересе и к российским облигациям.

Поскольку мы считаем, что геополитические риски, в том числе связанные с возможным усилением со стороны США антироссийских санкций, невелики – подтверждаем прогноз по паре доллар/рубль к концу 2018 в диапазоне 53-58. Тем не менее, в середине года ожидаем значительного локального ослабления до годовых максимумов из-за предполагаемого на горизонте ближайших 1-2 кварталов снижения цен на нефть.

Исходя из январских отчетов EIA и ОПЕК, после стабильного дефицита на глобальном рынке в 2017 году в 2018 году вероятно формирование профицита из-за роста добычи в США (то есть, несмотря на ускорение глобальной экономики и соглашения ОПЕК+). Да, МЭА в январе все еще ожидает превалирования дефицита на горизонте текущего года, но его номинальные значения будут несопоставимо малы по сравнению с показателями года прошедшего. Как правило, профицит на рынке нефти ведет к росту запасов и снижению цен на «черное золото» ближе к уровню себестоимости трудноизвлекаемых месторождений (в данном случае – $50 за баррель и ниже). Более того, сами по себе ожидания производителями нефти (в первую очередь – сланцевиками) скорого формирования профицита могут подтолкнуть их к опережающим активным операциям хеджирования, что окажет дополнительное давление на рынок.