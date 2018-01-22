FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рубль оценен справедливо, но к середине года может оказаться под давлением


Рынки / Валюта
Тимур Нигматуллин
Тимур Нигматуллин
аналитик "Открытие Брокер"
 
К середине торговой сессии понедельника, 22 января, рубль умеренно укрепляется к основным мировым валютам.

Доллар США теряет в пределах 0,3% до 56,6 руб., а евро снижается в пределах 0,1% до 69,4 руб. 

Поддержка национальной валюты со стороны рынка нефти фактически отсутствует – основные сорта теряют в диапазоне 0,1%. Brent котируется вблизи $68,6 за бар. Драйвером укрепления российской валюты, по всей видимости, выступает активный приток капитала в широкий перечень рублевых активов. Согласно EPFR, за последние две недели чистый приток капитала в российские фонды акции в преддверии сезона корпотчетов составил $780 млн. В свою очередь индекс «чистых» цен ОФЗ RGBI обновил исторические максимумы, тем самым символизируя о сохраняющемся интересе и к российским облигациям.

Поскольку мы считаем, что геополитические риски, в том числе связанные с возможным усилением со стороны США антироссийских санкций, невелики – подтверждаем прогноз по паре доллар/рубль к концу 2018 в диапазоне 53-58. Тем не менее, в середине года ожидаем значительного локального ослабления до годовых максимумов из-за предполагаемого на горизонте ближайших 1-2 кварталов снижения цен на нефть.

Исходя из январских отчетов EIA и ОПЕК, после стабильного дефицита на глобальном рынке в 2017 году в 2018 году вероятно формирование профицита из-за роста добычи в США (то есть, несмотря на ускорение глобальной экономики и соглашения ОПЕК+). Да, МЭА в январе все еще ожидает превалирования дефицита на горизонте текущего года, но его номинальные значения будут несопоставимо малы по сравнению с показателями года прошедшего. Как правило, профицит на рынке нефти ведет к росту запасов и снижению цен на «черное золото» ближе к уровню себестоимости трудноизвлекаемых месторождений (в данном случае – $50 за баррель и ниже). Более того, сами по себе ожидания производителями нефти (в первую очередь – сланцевиками) скорого формирования профицита могут подтолкнуть их к опережающим активным операциям хеджирования, что окажет дополнительное давление на рынок.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ