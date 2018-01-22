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Укрепление рубля: последствия для металлургического сектора


Рынки
Андрей Лобазов
Андрей Лобазов
аналитик компании "Атон"
 
Российская валюта подорожала с 60,2 руб./долл. в ноябре до 56,5, поскольку цена Brent взлетела, протестировав отметку около $70 долл./барр., а доллар США подешевел по отношению к основным мировым валютам USDX на 5%.

Наши аналитики по макроэкономике прогнозируют, что средний курс рубля в этом году составит 61-62 руб./долл., исходя из прогнозной цены Brent $55 долл./барр. Потенциальные санкции в отношении суверенного долга и рост объемов валютных интервенций также представляют собой угрозу для рубля. Сильный рубль невыгоден экспортерам, и мы считаем, что сейчас подходящее время напомнить о возможных последствиях его волатильности для сектора металлов и добычи. Наиболее уязвимыми в этом плане представляются РУСАЛ и Evraz, которые характеризуются низкой рентабельностью, в то время как Полюс и Норникель сравнительно устойчивы. Общее правило заключается в том, что при прочих равных условиях, чем ниже рентабельность, тем выше чувствительность финансовых показателей к волатильности рубля.

Мы не считаем текущие уровни рубля устойчивыми 

Наши аналитики по макроэкономике прогнозируют средний курс рубля в 2018 на отметке 61-62 руб./долл., что предполагает ослабление на 8% с текущих уровней. При формировании нашего прогноза по курсу мы учитываем несколько рисков. Во-первых, в 1К18 российская валюта может оказаться под давлением из-за потенциальных новых санкций в отношении суверенного долга. Во-вторых, Минфин должен нарастить объемы валютных интервенций в соответствии с новым бюджетным правилом, которое подразумевает пополнение резервов (Фонда национального благосостояния), когда цена на нефть превышает «базовый уровень». И наконец, наш прогноз по курсу рубля исходит из средней цены нефти $55/барр.

Укрепление рубля негативно для экспортеров, благоприятно для ритейла

В целом, укрепление рубля негативно для металлургического и нефтегазового секторов, т.е. экспортеров с долларовой выручкой от активов, расположенных в России. Их продажи выражены либо в долларах (золото, цветные металлы, нефть и т.д.) либо в рублях, но корректируются с учетом долларовой бенчмарк-цены из-за паритета очищенных цен (внутренние продажи стали). Укрепление рубля на 5% приводит к снижению EBITDA металлургического сектора примерно на 5%, по нашим оценкам. С другой стороны, сильный рубль благоприятен для компаний, продающих продукцию на внутренних рынках в национальной валюте, таких как ритейлеры.

Более (РУСАЛ, Evraz) и менее (Полюс, Норникель) уязвимые к укреплению рубля 

Укрепление рубля на 5% транслируется в снижение EBITDA РУСАЛа и Evraz на 9% и 7% соответственно. Высокая чувствительность к курсу рубля объясняется их низкой рентабельностью (22% и 21% против среднего показателя 34%), а также сравнительно высокой долей рублевых затрат (около 65-70%). Компании с низкой чувствительностью к курсу рубля − Полюс Золото (2%) и Норникель (3%). Они также имеют долларовую выручку с существенной долей рублевых затрат (60-70%), но их рентабельность EBITDA выше среднего − 50-60%. 

Рентабельность и % долларовой выручки определяют чувствительность к рублю

Общее правило заключается в том, что при прочих равных условиях, чем ниже рентабельность, тем сильнее зависимость финансовых показателей от курса рубля. Оценить долю долларовой выручки у некоторых компаний не так просто, поскольку внутренние цены следуют за экспортными котировками с лагом и дисконтируются внутренним спросом на сталь, неэффективным паритетом внутренних и экспортных цен и другими факторами. Доля долларовых затрат также неочевидна, поскольку стоимость сырья (уголь, железная руда) и импортных запчастей фактически также выражена в долларах.

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