Российским инвесторам стоит сокращать долю рисковых активов

Драгоценные металлы торгуются вблизи уровня закрытия пятницы. Цены на нефть показывают скромное снижение – в пределах 0.3%. Котировки нефти марки Brent пока торгуются вблизи 68.5$ за баррель.

На глобальном валютном рынке на новости из США реакции не было вообще. Индекс доллара (DXY) торгуется нейтрально – в районе 90.35 пункта, а ключевая валютная пара евро/доллар пока уверенно держится выше 1.22. Конечно, если политический тупик в США начнёт затягиваться, то всё это начнёт давить на доллар и оказывать поддержу евро.

Открытие торгов в США пройдёт практически в нейтральном ключе, но закрытие может состояться уже на отрицательной территории. Понятное дело, что рано или поздно политические проблемы удастся разрешить, но вся эта ситуация может привести к снижению доверия к США и понижению суверенного рейтинга.

Техническая картина по индексу МосБиржи пока выглядит позитивно. Признаков коррекции и даже слабости нет, но покупать на текущих отметках уже явно поздно. В прошлом году в январе тоже царила эйфория, но потом индекс падал шесть месяцев подряд. Сейчас российским инвесторам стоит подтягивать защитные стопы по длинным покупкам и частично сокращать долю рисковых активов.