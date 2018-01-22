FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Российским инвесторам стоит сокращать долю рисковых активов


Рынки
Василий Олейник
Василий Олейник
эксперт ИХ "Финам"
 
На рынке сырьевых активов сегодня динамика практически нейтральная. Индекс промышленных металлов показывает скромный рост в пределах 0.1%.

Драгоценные металлы торгуются вблизи уровня закрытия пятницы. Цены на нефть показывают скромное снижение – в пределах 0.3%. Котировки нефти марки Brent пока торгуются вблизи 68.5$ за баррель. 

На глобальном валютном рынке на новости из США реакции не было вообще. Индекс доллара (DXY) торгуется нейтрально – в районе 90.35 пункта, а ключевая валютная пара евро/доллар пока уверенно держится выше 1.22. Конечно, если политический тупик в США начнёт затягиваться, то всё это начнёт давить на доллар и оказывать поддержу евро. 

Открытие торгов в США пройдёт практически в нейтральном ключе, но закрытие может состояться уже на отрицательной территории. Понятное дело, что рано или поздно политические проблемы удастся разрешить, но вся эта ситуация может привести к снижению доверия к США и понижению суверенного рейтинга. 

Техническая картина по индексу МосБиржи пока выглядит позитивно. Признаков коррекции и даже слабости нет, но покупать на текущих отметках уже явно поздно. В прошлом году в январе тоже царила эйфория, но потом индекс падал шесть месяцев подряд. Сейчас российским инвесторам стоит подтягивать защитные стопы по длинным покупкам и частично сокращать долю рисковых активов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ