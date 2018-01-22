Спрос на корпоративные рублевые бумаги остается очень высоким

Доходность 10-летних бумаг превысила отметку 2,64%, прибавив с начала года почти 25 б.п. Поводов для этого могло быть сразу несколько. Во-первых, инвесторы в очередной раз вспомнили, что американская экономика находится в хорошей форме и единственное, что сдерживает рост ставок в текущем цикле, – это низкая инфляция, которая может начать расти в течение года. Во-вторых, комментарии членов Управляющего совета ЕЦБ о, возможно, более быстрых, чем ожидалось, темпах сворачивания стимулирующих мер способствовали ожиданиям ускорения повышения и долларовых ставок. В-третьих, сообщения о том, что ЦБ Китая и Японии на прошлой неделе сократили объем покупок казначейских облигаций в пользу покупки облигаций ЕС. В-четвертых, ожидания увеличения объема размещений из-за снижения доходов бюджета после налоговой реформы. Сюда же можно добавить и приостановку работы правительства США вследствие достижения потолка государственного долга и отсутствия прогресса в переговорах по его увеличению.

Рынки еврооблигаций развивающихся стран всю неделю, естественно, также находились под давлением. Важно отметить, что кредитные спреды практически не изменились, что говорит о том, что фундаментально развивающиеся рынки по-прежнему остаются привлекательными для инвесторов.

Рублевый сегмент долгового рынка продолжает сохранять спокойствие. Доходности ОФЗ изменились незначительно, иностранные инвесторы, судя по всему, понемногу увеличивали позиции в то время, как российские участники рынка предпочитали фиксировать прибыль в преддверии выхода отчета казначейства США по поводу возможных новых санкций в отношении России.

Предварительные данные по потребительским ценам в РФ за последние недели года показали, что традиционный для начала года всплеск инфляции выглядит слабее прошлогоднего. То есть показатель 12-месячной инфляции по итогам января снова снизится. А это весомый аргумент в пользу продолжения смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

Что касается спроса на корпоративные рублевые бумаги, то, судя по итогам размещения флоутера ГТЛК на 10 млрд руб., он остается очень высоким.