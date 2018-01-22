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В текущем полугодии цены на нефть достигнут $80 за баррель


Commodities / Рынки
Разуваев Александр, Альпари
Александр Разуваев
директор аналитического департамента "Альпари"
 
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз нефтедобычи в США в этом году на 260 тыс. баррелей в сутки, до рекордных 10,4 млн.

Быстрый рост добычи сланцевой нефти в США будет главным фактором, компенсирующим сокращение добычи ОПЕК и независимыми производителями. Это позволит США обогнать саудитов и соперничать с Россией. 

Мировой рынок нефти в целом будет сбалансирован в этом году, если ОПЕК и Россия будут соблюдать свое соглашение. В декабре глобальное предложение нефти сократилось на 405 тыс. баррелей в сутки, до 97,7 млн баррелей. Глобальный спрос на нефть составил 97,8 млн баррелей в день в 2017 году и должен увеличиться до 99,1 млн баррелей в 2018 году. Рост добычи в США, как и подъем ставки ФРС США, остаются главными «медвежьими» факторами в ценах на черное золото. Однако огромные инвестиционные расходы на неосвоенных месторождениях и риски Ближнего Востока, особенно Ирана, говорят в пользу увеличения цен на нефть в 2018 году. При этом Россия имеет определенный запас прочности, и не только в плане финансовых резервов Министерства финансов и ЦБ РФ, которые значительно превышают $400 млрд. 

Экономика Российской Федерации в текущем году ускорится до 2% ВВП в год. Федеральный бюджет завершит год с профицитом в 1%. Это предполагает, что среднегодовая цена на нефть марки Brent будет около $60 за баррель, а бюджетное правило не смягчат с $40 до $45 за баррель. Мы полагаем, что уже в текущем полугодии мы увидим цены на нефть в $80 за баррель, что станет хорошим драйвером роста и для российских акций, и для российского рубля. Игру «быкам» могут испортить американские санкции, прежде всего, в отношении ОФЗ. Ясности с этим вопросом ждать остается недолго, вероятно, до конца января. 


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