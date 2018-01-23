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Индекс РТС с утра прибавит 0,3%


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Американские индексы достигли новых рекордных значений после одобрения временного бюджета США.

Российский рынок после небольшой заминки в первый час торгов начал неделю ростом, и по итогам дня индекс РТС прибавил 0,7%, а индекс ММВБ – 0,5%. Поддержку рынку оказывают относительно стабильные цены на нефть и укрепление рубля. Вчера лучшую динамику продемонстрировали акции ряда энергетических компаний на ожиданиях высоких дивидендов. Неплохо выглядели и бумаги некоторых металлопроизводителей.

Европейские рынки продолжили расти, чему способствовало разрешение проблемы с формированием парламентского большинства в Германии. К тому же частичная остановка финансирования правительства США (решение вступило в силу с 20 января) не отразилась на американском рынке – видимо, в силу незначительного влияния на экономику, – поэтому и другие рынки отреагировали на это событие слабо. В прошлый раз, в октябре 2013 г., задержка с одобрением повышения уровня госдолга Конгрессом также не привела к заметному влиянию не рынок, более того, индексы даже выросли. Вчера индекс S&P 500 закрылся на новом историческом максимуме, после того как Сенат в конце концов проголосовал за временное возобновление финансирования правительства до 8 февраля. Вчера же соответствующий закон был одобрен Палатой представителей и подписан президентом Трампом. Теперь у Конгресса есть некоторое время на то, чтобы демократы и республиканцы достигли консенсуса по спорным вопросам (разногласия вызывает ряд бюджетных параметров и поправки к законам об иммиграции).

Сегодня начинается встреча в Давосе, на которой ожидается присутствие лидеров ведущих экономических держав – США и Китая. Банк Японии сегодня предсказуемо оставил учетную ставку без изменений. Азиатские индексы растут, отзываясь таким образом на вчерашний бурный рост американского рынка. Нефтяные цены идут вверх, фьючерс на Brent уже превышает 69 долл./барр. Фьючерс на S&P 500 обещает дальнейший рост рынка. Российский рынок акций сегодня должен также продолжить расти, индекс РТС с утра прибавит около 0,3%.

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