Netflix вырос на 8% после увеличения числа абонентов на 8+ млн в квартал

К завершению торгов в Нью-Йорке, индекс S&P 500 вырос на +0,8% до 2832,97 пункта, так как рост инфляционных ожиданий инвесторов понизил один из барьеров на пути увеличения мощи американских банков и компаний потребительского сектора. Индекс Dow 30 увеличился на +0,55% до 26214,6 пункта по мере устранения сомнений в фундаменте под подорожанием ценных бумаг брендов международного масштаба, таких как Boeing и Caterpillar.

На момент написания, цена золота увеличивалась на +0,16% до $1336,1 за унцию, так как инфляционные ожидания возрастали, в том числе и потому, что цена эталонного сорта нефти Брент опять стала повышаться по +0,5%, к зоне $69,4 за баррель после комментариев ОПЕК+ о возможности продления заморозки роста добычи до конца года.

Доходность 10-летних трежерис подскочила до +2,64% на опасениях относительно дальнейшей политической борьбы в США. Пара евро/доллар оставалась около 1,226 в ожидании того, что новые серии противоборства в фискальной системе Америки могут привлечь внимание рейтинговых агентств, поэтому всегда нужно диверсифицироваться.

Каким компаниям благоприятствует утверждение расходов федерального правительства? Возможно, все ждали услышать, что производителям машин и оборудования. Действительно, например, возможен рост бумаг Caterpillar (Nyse: CAT). Во-первых, машины и оборудование востребованы при государственных инвестициях. Во-вторых, сила бренда: 17-й год подряд бренд попадает в список Fortune. История марки насчитывает 92 года, в Россию завезли в 1930-м году. В профессиональном отношении, Caterpillar - это крупная компания капитализацией свыше $100 млрд, ликвидность которой позволяет в любой момент бумаги купить и продать.

Но я-то думаю, что продление финансирования федерального бюджета крайне благоприятно для таких компаний, как Pepsico (Nyse: PEP). С точки зрения инвестиционных исследований, бумаги Pepsico способны давать дивидендную доходность около +2,5%-+3% благодаря устойчивому росту прибыли от +7% до +19% в год. При оптимистичном сценарии, целевой уровень Deutsche Bank $132 (+9%) способен реализоваться перед отчётностью 13 февраля. При пессимистичном - цены на газировку, может быть, и не так сильно растут, но её доля в продуктовом портфеле американцев прямо пропорциональна количеству визитов в магазины.

Из наиболее перепроданных бумаг, наше внимание привлекает Macy's (Nyse: M). Старинное здание этого магазина - одна из главных достопримечательностей Нью-Йорка. В другом районе, вокруг Уолл-Стрит, не так много вариантов для достойного шоппинга, кроме одежды от Macy's и носков от Foot Locker. Носки в США делают не самые лучшие, намного качественнее китайские, но в том, что касается одежды, Macy's определённо заслуживает внимания. А с точки зрения доверительного управления, интересен потенциал дивидендной доходности +5,5%, рентабельность акционерного капитала +16%, ожидания роста на +16% в этом году на фоне прогнозов падения на 8% по отрасли в целом, цена к будущей прибыли около 9 против 17 в среднем по сектору.

Следующим крупным событием политической жизни США будет послание президента американскому народу в конце января, и далее - дедлайн по госдолгу 8 февраля. Вероятно, что в послании тема иммиграции будет поднята вновь, и это означает, что не нужно расслабляться, и всегда необходимо смотреть на рынок целостно. Но в том, что касается ближайших якорей из макроэкономики, естественно, главными остаются Всемирный экономический форум, первая предварительная оценка ВВП за 4-й квартал 2017 года (прогноз +3,0% по SAAR), индекс цен в ВВП (консенсус +2,3%), данные по заказам на товары длительного пользования (ожидается +0,9%), а также отчётность.

Что сказать об отчётности? Прежде всего, это всегда риск. Например, по Caterpillar скоро отчётность, и нужно предупредить об этом. Но помимо этого это огромные возможности. Например, капитализация Netflix после закрытия впервые превысила $100 млрд благодаря росту на +8% за считанные часы, так как компания прибавила более 8 млн подписчиков, более чем ожидал консенсус.