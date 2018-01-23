Российские евробонды могут стабилизироваться, прекратив ценовое снижение

Так, UST-10 большую часть дня торговались в диапазоне 2,63%-2,66% годовых, приостановив рост доходности, который наблюдался с середины января. Основное внимание инвесторов вчера было приковано к объявленному в США в конце прошлой недели shutdown, что привело к частичной остановке работы правительства. Но уже в понедельник власти США смогли согласовать продление финансирования работы правительства до 8 февраля. На этом фоне доходности 10-летних суверенных евробондов EM изменялись разнонаправленно, в пределах 1-5 б.п. Российский бенчмарк RUS’27 в цене опустился на 13 б.п. (YTM 3,9%), длинные евробонды RUS’42 и RUS’43 – на 22-25 б.п. (YTM 4,86%), RUS’47 – на 19 б.п. (YTM 4,99%). CDS на Россию (5 лет) вернулся к 111 б.п. после роста накануне до 113 б.п., не отражая риски возможных санкций США, о которых станет известно уже через неделю (до 29 января).

Сегодня с утра доходности базовых активов слегка отступают – UST-10 в азиатскую сессию опустились до уровня 2,64% годовых. При этом нефть Brent вновь смогла забраться выше отметки 69 долл./барр., приблизившись к 69,5 долл./барр. Этому мог поспособствовать обновленный прогноз МВФ ускорения роста мировой экономики в 2018-19 гг. до 3,9% против прежних 3,7%. Кроме того, консенсус-прогноз недельных запасов нефти в США в очередной раз отражает снижение нефтяных резервов на 2,25 млн барр. На этом фоне российские евробонды вполне могут стабилизироваться, прекратив ценовое снижение, нельзя исключать небольшого отскока после продолжительного снижения котировок. Вместе с тем, важная статистика ожидается только во второй половине недели: в США выйдут заказы на товары длительного пользования и продажи новых домов в декабре, ВВП за 4 кв. (чт.-пт.), страновые PMI в США и ЕС. Важным событием, безусловно, станет заседание ЕЦБ (чт.), от которого рынки не ждут изменения параметров монетарной политики.