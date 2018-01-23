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Мнения аналитиков

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Активность на валютном рынке остается на пониженных уровнях


Рынки
Дмитрий Полевой, ING Bank
Дмитрий Полевой
главный экономист ING Bank
 
Рост рубля на 0.37% вошел в топ-3 результатов за вчерашний день среди ЕМ валют, однако масштабы роста остаются умеренными.

На рынке продолжают ощущаться продажи под предстоящие налоговые выплаты, но также чувствуется и осторожность прочих игроков в преддверии публикации доклада о санкциях в США на следующей неделе. Иными словами, сам по себе этот фактор явного негатива рублю не несет, но он сдерживает масштабы позитивной реакции на восстановление цен на нефть. Последние сегодня утром подрастают до US$69.40/брл, что может обеспечить рублю дополнительный умеренный импульс для роста в направлении 56.00-56.25/USD. В целом, активность на рынке остается на пониженных уровнях. Посмотрим, что нас ждет сегодня, особенно в условиях вернувшегося оптимизма на глобальных рынках из-за временной сделки между Республиканцами и Демократами, позволившей возобновить работу госорганов.

Денежный рынок

Ставки денежного рынка в понедельник продолжили торговаться около 6.75-7.05% на фоне сохранения комфортной ситуации с ликвидностью. Овернайт FX свопы с самого утра взяли тренд на снижение с 6.70% утром до 5.35% к закрытию торгов при средней 6.38%. Последнее является следствием относительного избытка рублей и потребности в долларах. Сегодня, помимо традиционного депозитного аукциона, ЦБ предложит банкам два выпуска КОБР на сумму около 520 млрд. руб. Учитывая условия по облигациям в сравнении со ставками денежного рынка, ожидаем постепенного увеличения спроса банков на данный инструмент.  На рынке FX свопов активность игроков была вновь сосредоточена на стороне предложения, причем снижение ставок O/N продавило ниже и 1М контракты на 20-25 б.п. (6.26%), в более длинных сроках ставки снизились на 6-8 б.п. (3М – 6.34%, 6М – 6.41%, 12М – 6.37%). Котировки XCCY на 1-5 лет (6.34-6.08%) и соответствующие IRS (7.50-7/43%) потеряли 7-8 б.п. и 4-5 б.п. соответственно.

Долговой рынок

Рынок ОФЗ начал новую неделю довольно спокойно при минимальных изменениях доходностей в пределах 1-2 б.п. Каких-либо новых историй на рынке не появилось. Сегодня рост котировок в целом объясняется восстановлением оптимизма на глобальных площадках, снижением доллара и доходности американских US-Treasuries. Полагаем, что позитивный настрой сохранится в течение дня, однако серьезного роста пока не ждет из-за опасений за новые санкции.

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