Евробонды "Полюса" остаются аутсайдерами среди корпоративных бумаг

Так, в нефтегазовом секторе большинство еврооблигаций подешевело на 0,1 п.п., снижение котировок выпусков GAZPRU’28 (YTM 4,4%) и SIBNEF’22 (YTM 3,9%) составило 0,2 п.п. Исключением стал выпуск GAZPRU’34 (YTM 5,3%), сумевший подорожать на 0,3 п.п. Евробонды ВЭБа и ВТБ также подешевели в пределах 0,1 п.п. Бумаги Сбербанка были стабильны, суборд GPBRU’23 (YTC 4,8%) показал сильное падение – на 0,4 п.п. Субординированные выпуски МКБ закрылись в небольшом плюсе (на 0,1–0,2 п.п. от номинала). Еврооблигации Полюса вновь оказались в аутсайдерах, потеряв вчера 0,2–0,3 п.п. от номинала, уже завтра компания может разместить новые евробонд (см. раздел «Новости эмитентов»). В среднем по металлургическому сектору падение котировок составило лишь 0,1 п.п. В то же время бумаги Русала, которые в пятницу падали в цене сильнее остальных, вчера прибавили 0,1–0,2 п.п. от номинала. Также отметим выпуск Петропавловска POGLN’22 (YTM 8,3%), подорожавший на 0,8 п.п.

Положительную динамику продемонстрировал и AFKSRU’19 (YTM 6,3%) – плюс 0,3 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон благоприятный: снижение доходности UST10 этим утром компенсировало ее рост накануне вечером, нефть к концу дня достаточно сильно подорожала, и сегодня рост нефтяных котировок продолжается, что может поддержать цены российских бумаг. Азиатские рынки и фьючерсы на американские индексы сейчас в плюсе.