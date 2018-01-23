FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Евробонды "Полюса" остаются аутсайдерами среди корпоративных бумаг


Облигации / Рынки
Силуэт
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
В корпоративном сегменте динамика также в основном была слабо негативной, однако отдельные выпуски все же смогли выйти в плюс.

Так, в нефтегазовом секторе большинство еврооблигаций подешевело на 0,1 п.п., снижение котировок выпусков GAZPRU’28 (YTM 4,4%) и SIBNEF’22 (YTM 3,9%) составило 0,2 п.п. Исключением стал выпуск GAZPRU’34 (YTM 5,3%), сумевший подорожать на 0,3 п.п. Евробонды ВЭБа и ВТБ также подешевели в пределах 0,1 п.п. Бумаги Сбербанка были стабильны, суборд GPBRU’23 (YTC 4,8%) показал сильное падение – на 0,4 п.п. Субординированные выпуски МКБ закрылись в небольшом плюсе (на 0,1–0,2 п.п. от номинала). Еврооблигации Полюса вновь оказались в аутсайдерах, потеряв вчера 0,2–0,3 п.п. от номинала, уже завтра компания может разместить новые евробонд (см. раздел «Новости эмитентов»). В среднем по металлургическому сектору падение котировок составило лишь 0,1 п.п. В то же время бумаги Русала, которые в пятницу падали в цене сильнее остальных, вчера прибавили 0,1–0,2 п.п. от номинала. Также отметим выпуск Петропавловска POGLN’22 (YTM 8,3%), подорожавший на 0,8 п.п.

Положительную динамику продемонстрировал и AFKSRU’19 (YTM 6,3%) – плюс 0,3 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон благоприятный: снижение доходности UST10 этим утром компенсировало ее рост накануне вечером, нефть к концу дня достаточно сильно подорожала, и сегодня рост нефтяных котировок продолжается, что может поддержать цены российских бумаг. Азиатские рынки и фьючерсы на американские индексы сейчас в плюсе.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ