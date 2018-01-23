Аукционы КОБР не смогут полностью ликвидировать навес избыточной ликвидности

Банк России предложит рынку КОБР с погашением в феврале и апреле. Центробанк впервые с момента запуска КОБР в прошлом году проводит сразу два аукциона в течение одного дня. Лимит по бумагам с погашением в феврале превышает 420 млрд руб., по КОБР с погашением в апреле он составит чуть менее 100 млрд руб. Мы полагаем, что спрос со стороны банков может сместиться в сторону более короткого выпуска, несмотря на значительный навес избыточной ликвидности, кредитные организации пока что могут стараться не «запирать» средства на длительный период. Второй аукцион, на котором будут предложены КОБР с погашением в апреле, пройдет позже, к этому моменту уже могут быть известны результаты депозитного аукциона, что теоретически может повлиять на спрос на бумаги. При этом следует отметить, что эти аукционы не смогут полностью ликвидировать навес избыточной ликвидности, в полном объеме стерилизовать избыток ликвидности могут только более короткие инструменты, поэтому ставки на межбанковском рынке останутся ниже уровня ключевой ставки.

ЦБ оценил трендовую инфляцию в декабре на уровне 5,4%. Это чуть ниже ноябрьской оценки, но все еще превышает долгосрочный ориентир по инфляции. По мнению Банка России, текущий уровень трендовой инфляции означает, что среднесрочные риски превышения инфляцией цели в 4% снижаются, но пока преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. Сохранение трендовой инфляции выше уровня 5% может стать аргументом в пользу более осторожного снижения ключевой ставки в ближайшие несколько месяцев. Мы ждем снижения ключевой ставки на заседании в феврале на 25 б.п.