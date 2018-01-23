Новых драйверов для роста цен нефти Brent в сторону $70 пока нет

При этом внутридневной оборот по паре с расчетами «завтра» оказался минимальным с конца декабря прошлого года. С утра во вторник отечественная валюта смогла открыться ниже 56,5 руб., получив поддержку с рынка нефти, где стоимость марки Brent торговалась выше 69,4 долл. за баррель (еще в начале недели котировки опускались ниже 68,5 долл.). Однако несмотря на то, что участники рынка отыгрывали сразу несколько положительных факторов для нефти (надежды на продление договоренностей стран-производителей нефти после 2018 г., прогноз роста мировой экономики МВФ и ожидания по сокращению запасов), кардинально новых драйверов для роста цен в сторону 70 долл. пока нет. Как результат котировки не смогли преодолеть максимум начала недели в 69,5 долл. и нельзя исключать, что до публикации прогнозных данных API цены еще «сходят» на уровень ниже 69 долл.

Индекс американского доллара к основным валютам отреагировал достаточно скромным ростом на возобновление финансирования Правительства США, не сумев даже преодолеть максимум предыдущего дня. При этом в ранние утренние часы доллар терял позиции в паре с йеной после заседания японского регулятора (участники отыгрывали изменение формулировки ЦБ в отношении инфляционных ожиданий), однако в последующие часы американская валюта вернулась на уровень закрытия понедельника. Уже днем во вторник давление на доллар может возобновиться со стороны европейской валюты после выхода экономических индексов ZEW (по Германии и Еврозоне), которые могут усилить ожидания участников в отношении нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ (заседание в четверг).

Диапазоном движения для пары доллар/рубль на ближайшее время мы сохраняем отметки 56,3-56,9 руб., при этом в случае усиления давления на доллар на внешних площадках или возобновления роста котировок нефти на прогнозах API пара может попытаться протестировать нижнюю границу указанного диапазона.