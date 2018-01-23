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Рубль вряд ли значительно укрепится к доллару в ближайшие дни


Рынки / Валюта
Евстифеев Владимир
Владимир Евстифеев
начальник аналитического управления банка "Зенит"
 
Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка вчера немного улучшилась.

Начало налогового периода и депозитные аукционы ЦБ изъяли часть избытка рублевой ликвидности, что снизило потенциал дальнейшего снижения краткосрочных процентных ставок. На рынке МБК 1-дневные кредиты вчера обходились в среднем под 7.40% годовых (-2 бп), 7-дневные – под 7.62% годовых (-5 бп), междилерское репо с облигациями на 1 день – под 7.21% годовых (-1 бп).

Сегодня условия рынка могут ухудшиться из-за мер абсорбирования ликвидности со стороны ЦБ РФ через 7-дневный депозитный аукцион и два аукциона КОБР. Кроме того, банки продолжат аккумулировать ликвидность для платежей по налогам в четверг в размере 970 млрд руб.

Рубль укрепился вслед за нефтью

Торги на валютном рынке в начале новой недели поддержали позиции рубля. Цены на нефть подросли почти на 1%, что вместе с продажей валюты экспортерами способствовало укреплению национальной валюты. Курс доллара на закрытие биржи составил 56.50 руб. (-22 коп.), курс евро – 69.23 руб. (-16 коп.). На международном валютном рынке доллар укрепил позиции после пролонгации до 8 февраля финансирования правительства. По итогам дня основная валютная пара поднялась на 40 бп до отметки $1.2260.

Нефтяной рынок в преддверии публикации отраслевых данных из США поверил заявлениям представителей ОПЕК в Омане, которые сводились к заверениям того, что соглашение о сниженных объемах добычи будет действовать на протяжении всего 2018 года, а далее крупнейшие экспортеры будут действовать вместе для сохранения баланса на рынке.

Спекулятивная активность на локальном долговом и валютном рынках вновь улетучилась. Доходности ОФЗ вчера подросли. Покупкам Минфина противостоит общий позитив на глобальных площадках, а также продажа валюты экспортерами под уплату НДПИ в четверг. Несмотря на это, рубль вряд ли значительно укрепится к доллару в ближайшие дни, а к концу недели курс может приблизиться к 57 руб. за доллар.

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