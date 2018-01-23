Для инвестиций в акции лучше дождаться коррекции

В течение пятницы, 19 января, индекс обновил предыдущий максимум, перешагнув отметку в 2300 пунктов, и закрепив успех уже вчера, в понедельник, 22 января, закрыв торги на отметке 2308,6 пунктов.

С начала года рост рынка в рублях составил уже весомые 9,5%. К сожалению, этот рост можно скорее оценить как спекулятивный, который происходит под влиянием общей эйфории на фондовых площадках, а также на фоне высоких цен на нефть, которые на прошлой неделе уже превысили отметку в $70 за баррель марки Brent. При этом мы наблюдаем рекордные суммы притоков со стороны международных инвесторов. За минувшую неделю, закончившуюся 17 января, объем портфельных инвестиций составил $210 млн, а с начала года — уже более $350 млн. Основной объем средств идет на покупку акций нефтегазовых компаний, которые выглядят очень привлекательно при стоимости нефти $70 за баррель. За неполные три месяца приток в российские фонды составил около $2 млрд.

Нефть марки Brent на прошлой неделе впервые за долгое время показала отрицательную динамику, опустившись на 1,4%, что тем не менее не помешало ей превысить очередной многолетний максимум в $70 за баррель. Из интересных событий на неделе состоялось первое заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Его участники не исключили, что сделка может быть продлена и после 2018 года, если появится такая необходимость, что и поддержало цены «черного золота».

На наш взгляд, сейчас у игроков на нефтяном рынке завышенные ожидания относительно роста цен. Это видно в том числе по ситуации на фьючерском нефтяном рынке, когда число открытых длинных позиций находится на максимальных уровнях за последние пять лет, а соотношение длинных и коротких позиций на четырехлетнем максимуме. Эти данные косвенно указывают на локальный перегрев нефтяного рынка, что повышает риск коррекции.

Золото с 12 по 19 января прибавило 0,6% до $1334,95 за тройскую унцию. В основном это спровоцировано опасениями остановки работы правительства из-за несогласованности решения о госдолге США, что может сильнее ослабить доллар и традиционно поддержать любые активы, номинированные в американской валюте.

Курс рубля к доллару снизился на 0,6% до 56,72 руб./$. Подобное ослабление стало возможным из-за коррекции в ценах на нефть, в остальном же ситуация не претерпела значительных изменений. С учетом нового бюджетного правила рубль не успевает укрепляться следом за растущей нефтью, что оборачивается ростом прибылей для российских экспортеров. А при снижении нефтяных цен национальная валюта остается без поддержки.

Тем не менее, мы не ждем сильного ослабления рубля и рекомендуем для инвестиций преимущественно рублевые активы. Снижение нефти до $60 за баррель приведет рубль к отметкам около 60 руб./$. С учетом состоявшегося роста рынка акций в текущей ситуации более целесообразными представляются облигации. Для инвестиций в акции лучше дождаться коррекции.