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Мнения аналитиков

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Индекс РТС повысится на 0,3% при открытии торговой сессии


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Российский рынок начал день умеренным ростом, который, однако, быстро выдохся и сменился падением.

Несмотря на попытки восстановления ближе к закрытию торгов, индексы завершили сессию в красной зоне: индекс РТС потерял в итоге 0,1%, а индекс ММВБ отступил на 0,4%.

Промпроизводство в России в декабре 2017 г. сохранило отрицательную динамику. Согласно опубликованным вчера данным Росстата, оно сократилось на 1,5% год к году в прошлом месяце, после того как в ноябре падение составило 3,6%. Таким образом, промпроизводство пока стагнирует, поэтому важными для оценки состояния российской экономики будут завтрашние данные по розничным продажам и доходам населения за декабрь.

Европейские рынки снова выросли, а евро продолжил укрепляться по отношению к доллару. Январский индекс потребительской уверенности в еврозоне оказался вдвое выше ожиданий. Существенный интерес для инвесторов будут представлять комментарии Европейского центрального банка по итогам завтрашнего заседания, связанные с дальнейшей политикой регулятора. Американские фондовые индексы вчера достигли новых рекордных уровней. Временное разрешение проблемы с финансированием бюджета и неплохая отчетность компаний за 4 кв. 2017 г. поддержали рынок.

Нефть умеренно подорожала, цена фьючерса на Brent даже на короткое время превысила 70 долл./барр. Между тем оценки состояния нефтяных запасов в США носят противоречивый характер. Так, прогнозы, консолидированные Bloomberg, показывают, что рынок ждет снижения запасов нефти на прошлой неделе, хотя и не столь заметного, как в предыдущие несколько недель, – на 2 млн барр. Запасы бензина, как ожидается, вырастут на 2,2 млн барр. API же считает, что запасы нефти за прошедшую неделю увеличились на 4,76 млн барр., а рост запасов бензина составил 4,12 млн барр. Существенное значение для рынка будут иметь недельные данные о добыче нефти в США. На прошлой неделе, завершившейся 12 января, добыча еще не полностью восстановилась после заметного падения в первую неделю года. Этим утром на азиатских торговых площадках наблюдается разнонаправленное движение, а фьючерс на S&P 500 остается без изменений. Нефтяные котировки умеренно отступили.

Российский рынок сегодня попытается вернуться к росту, мы ждем, что индекс РТС повысится на 0,3% при открытии торговой сессии.

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