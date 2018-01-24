Перевозка грузов контейнерами внесет свой вклад в рост индекса S&P 500

К завершению торгов в Нью-Йорке, индекс S&P во вторник увеличился на +0,2% до чуть больше чем 2839 пунктов, так как отчётность по прибыли ряда компаний намного лучше прогнозов.

При этом индекс Dow 30 упал на 0,01% до немногим меньше чем 26211 пунктов, так как опасения возобновления неоплачиваемого отпуска федерального правительства 8 февраля сохраняются, и финансовые показатели компаний сектора личной гигиены оказались не на высоте.

На момент написания, цена золота увеличивалась до $1341 за унцию, потому что США ужесточили внешнеполитический дискурс в отношении Сирии и КНДР, и инфляционные ожидания возросли. Доходность 10-летних трежерис держалась около 2,6%, потому что уменьшение стоимости валюты Америки и долларовых обязательств – лекарство от всех болезней. Пара евро/доллар росла выше 1,232, потому что Вашингтону придётся закрывать дефицит текущего счёта и дефицит бюджета. Цена эталонного сорта нефти Брент повышалась до почти $70 за баррель, поскольку в Соединённых Штатах тают запасы топливного сырья.

Из отдельных компаний обращу внимание на JB Hunt, Marriott и Adobe.

JB Hunt Transport Services Inc (Nasdaq: JBHT) - это компания сектора перевозки грузов автомобильным транспортом, основанная в 1961 году, с капитализацией свыше $13,5 млрд (или примерно $126 за акцию), с валовой рентабельностью около +18%. J B Hunt с середины ноября подорожала на четверть и имеет цену к прибыли, делённую на темпы роста, всего 1,5. Каждый доллар акционерного капитала приносит 30 центов чистой прибыли. Это по-настоящему крупная компания с 22 тысячами сотрудников, лидер по ёмкости контейнеров, опережающий UPS и Schneider. В настоящее время услуги транспортировки грузов опережают рост общего индекса потребительских цен в США, и вероятно, что эта тенденция сохранится в будущем, так как они занимают важнейшее промежуточное положение между интернет-магазинами и потребителями в цепи формирования стоимости.

Сеть отелей Marriott International Inc (Nasdaq: MAR) имеет высокую ликвидность благодаря капитализации около $53 млрд, отличается операционной рентабельностью около 49% и прибыльностью акционерного капитала 27%, а также сравнительно взвешенным уровнем общего долга к капиталу 1,9 к 1. Marriott International Inc. имеет высокий и устойчивый уровень EBITDA $2,8 млрд. За полгода ценные бумаги этого бренда выросли на более чем +40%. Недолго они засидятся и около нынешних $146.

Бумаги Adobe Systems (Nasdaq: ADBE) резко выросли после повышения прогноза по прибыли. Их устойчивый и надёжный рост обеспечивается тем, что софт востребован креаторами, его сложно подделать, и спрос крупных институциональных участников торгов велик, акция входит в число лидеров по популярности у хедж-фондов. Может быть, это уже не $180 за акцию, но неплохая возможность купить бумаги по $200, со следующей целью на $240. В качестве риска, при ускорении инфляции будет вероятность не увидеть значимого подорожания подписки на облако Adobe.

Из макроэкономики надо упомянуть об утверждении Джерома Пауэлла на посту главы ФРС, ужесточении протекционизма в секторах производства солнечных батарей и стиральных машин, о Всемирном экономическом форуме и о скором выходе первой предварительной оценки ВВП за 4-й квартал 2017 года, а также о продолжении сезона корпоративной отчётности, в том числе у Intel, AbbVie и Colgate-Palmolive. В конце января - начале февраля на Nyse запланированы крупные сделки в области первичного размещения ценных бумаг в секторах игровых автоматов для казино и крупных частных диверсифицированных девелоперов аэропортов.