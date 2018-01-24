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Темпы роста промышленности РФ в I квартале будут оставаться низкими


Рынки
Девятов Алексей
Алексей Девятов
главный аналитик ФК "Уралсиб"
 
После резкого падения в ноябре, в конце года ситуация в промышленности немного улучшилась. Однако спад продолжается во всех ключевых секторах.

Мы считаем, что основными причинами слабой динамики промышленности в декабре были аномально теплая погода, избыточно сильный рубль, сохраняющаяся неопределенность относительно перспектив российской экономики и календарный фактор. Теплая погода негативно повлияла на добычу газа, а также на производство тепловой и электрической энергии. Крепкий рубль и экономическая неопределенность оставались основными сдерживающими факторами в обрабатывающей промышленности. Тем не менее можно отметить определенное улучшение ситуации в черной металлургии, производстве строительных материалов, отдельных видов машин, электронного и электрического оборудования.

На наш взгляд, это является признаком умеренного роста инвестиционной активности, что говорит о некотором улучшении оценок будущей экономической ситуации со стороны бизнеса. Если это действительно так, то в случае даже достаточно умеренного ослабления рубля, в ближайшие несколько месяцев можно рассчитывать на постепенное улучшение ситуации в обрабатывающей промышленности.

Кроме того, поскольку в последнее время погода в целом вернулась к климатической норме, в краткосрочной перспективе можно ожидать улучшения ситуации в добывающей промышленности, а также в секторе обеспечения электроэнергией, газом и паром. Однако мы полагаем, что, несмотря на ожидаемое улучшение, темпы роста промышленности в первом квартале нового года будут оставаться довольно низкими. Таким образом, мы видим определенные риски для нашего прогноза роста промпроизводства на 2018 г., который равен 2,1%.

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