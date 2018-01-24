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Суверенные еврооблигации РФ значительно подорожали на фоне снижения доходности UST10


Облигации / Рынки
Силуэт
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Российские суверенные евробонды приостановили падение и впервые за пять дней смогли подорожать, при этом показав результаты заметно лучше, чем бумаги других развивающихся рынков.

После достижения трехлетних максимумов доходность UST10 начала стремительно снижаться, тем временем цены на нефть продолжали расти, что обеспечило благоприятный фон и позволило российским бумагам значительно подорожать. По итогам дня рост котировок длинных выпусков составил 0,7–0,9 п.п., а среднесрочных – 0,1–0,4 п.п. Доходности вдоль суверенной кривой снизились в среднем на 4 б.п. Пятилетний CDS-спред России сузился на 1 б.п. до 112 б.п.

Длинные евробонды Газпрома стали лидерами в корпоративном сегменте

Корпоративные бумаги вчера показывали достаточно сдержанную динамику, заметно подорожать смогли лишь отдельные выпуски. Так, в нефтегазовом секторе отметим длинные бумаги Газпрома, прибавившие 0,5–0,6 п.п. от номинала, в среднем же по сектору евробонды торговались нейтрально. Выпуски госбанков незначительно выросли в цене – в пределах 0,1 п.п., тогда как еврооблигации ВЭБа отличились более существенным ростом – на 0,2–0,3 п.п. от номинала. Евробонды частных банков торговались разнонаправленно: суборды МКБ прибавили 0,5 п.п., в то время как суборд ALFARU’25 (YTC 4,6%) упал в цене на 0,5 п.п. В металлургическом секторе котировки большинства бумаг практически не изменились.

Стоит отметить лишь евробонды Русала, которые росли в цене второй день подряд и прибавили еще 0,2 п.п. от номинала. Аналогичный результат показали выпуски GMKNRM’23 (YTM 4%) и POGLN’22 (YTM 8,2%). Евробонд AFKSRU’22 (YTM 5,9%) продолжил стремительно дорожать (+0,6 п.п.), однако он малоликвидный.

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