Суверенные еврооблигации РФ значительно подорожали на фоне снижения доходности UST10

После достижения трехлетних максимумов доходность UST10 начала стремительно снижаться, тем временем цены на нефть продолжали расти, что обеспечило благоприятный фон и позволило российским бумагам значительно подорожать. По итогам дня рост котировок длинных выпусков составил 0,7–0,9 п.п., а среднесрочных – 0,1–0,4 п.п. Доходности вдоль суверенной кривой снизились в среднем на 4 б.п. Пятилетний CDS-спред России сузился на 1 б.п. до 112 б.п.

Длинные евробонды Газпрома стали лидерами в корпоративном сегменте

Корпоративные бумаги вчера показывали достаточно сдержанную динамику, заметно подорожать смогли лишь отдельные выпуски. Так, в нефтегазовом секторе отметим длинные бумаги Газпрома, прибавившие 0,5–0,6 п.п. от номинала, в среднем же по сектору евробонды торговались нейтрально. Выпуски госбанков незначительно выросли в цене – в пределах 0,1 п.п., тогда как еврооблигации ВЭБа отличились более существенным ростом – на 0,2–0,3 п.п. от номинала. Евробонды частных банков торговались разнонаправленно: суборды МКБ прибавили 0,5 п.п., в то время как суборд ALFARU’25 (YTC 4,6%) упал в цене на 0,5 п.п. В металлургическом секторе котировки большинства бумаг практически не изменились.

Стоит отметить лишь евробонды Русала, которые росли в цене второй день подряд и прибавили еще 0,2 п.п. от номинала. Аналогичный результат показали выпуски GMKNRM’23 (YTM 4%) и POGLN’22 (YTM 8,2%). Евробонд AFKSRU’22 (YTM 5,9%) продолжил стремительно дорожать (+0,6 п.п.), однако он малоликвидный.