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Банки резко нарастили предложение на депозитном аукционе ЦБ


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Предложение на депозитном аукционе регулятора приблизилось к отметке 3,4 трлн руб.

На депозитном аукционе ЦБ предложение вчера резко выросло, а за неделю увеличилось на 900 млрд руб. Столь значительный рост не кажется в полной мере оправданным, завтра предстоят самые крупные в этом месяце налоговые платежи (НДС, НДПИ и акцизы), а в следующий понедельник – налог на прибыль. Навес избыточной ликвидности в банковской системе остается значительным, но все же не позволяет рассчитывать на безболезненное изъятие дополнительных 900 млрд руб. из банковской системы в преддверии налоговых платежей. Возможно, банки рассчитывали, что ставки на межбанковском рынке в любом случае останутся вблизи текущего уровня, и они смогут привлечь необходимые средства для налоговых платежей достаточно дешево. Тем не менее столь высокое предложение означает, что избыток ликвидности в системе сохранится и после окончания налогового периода. Лимит ЦБ, наоборот, был немного снижен – до 2,5 трлн руб., что позволяло пролонгировать размещенные в ходе аукциона неделю назад депозиты, но не более того. Значительный объем средств, неразмещенных в ходе депозитного аукциона, будет давить на ставки межбанковского рынка, и не исключено, что короткие ставки подойдут вплотную к уровню ключевой.

Суммарный спрос на двух аукционах по доразмещению КОБР оказался чуть ниже 100 млрд руб

Спрос со стороны банков разделился между двумя выпусками (с погашением в феврале и апреле) практически поровну, цена отсечения на обоих аукционах составила 100% от номинала. Вероятно, снижение лимита на депозитном аукционе косвенно вызвано желанием ЦБ заставить банки размещать средства в КОБР. Если это так, то Центробанк будет снижать лимиты на депозитных аукционах сроком на семь дней. С начала года мы уже видели смену тактики регулятора – сейчас он не проводит депозитные аукционы тонкой настройки. Стимулирование банков покупать КОБР может быть следующим шагом, направленным на удлинение сроков стерилизации средств.

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