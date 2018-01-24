В случае приближения курса к 56,5 рубля за доллар не исключено усиление валютных продаж

Еще накануне котировки «разогнались» до уровня 70+ долл., в результате чего даже после ночной коррекции остались на комфортных для рубля отметках. При этом отыграв прогноз по снижению запасов от API участники рынка, вероятно, уже слабо отреагируют в случае фактического снижения запасов.

Удерживать текущие позиции рублю помогает и снижение американского доллара на внешних площадках. Индекс доллара оказался ниже уровня в 90 пунктов, обновив минимум с января 2015 г. Ожидания предстоящего заседания ЕЦБ могут усилить давление на доллар со стороны европейской валюты, так как участники ожидают получить более четкие сигналы по дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ. В данных условиях мы не исключаем обновления парой евро/доллар максимумов с декабря 2014 г. в виде выхода на уровне 1,25.

На внутреннем рынке банки проводят подготовку к основным налоговым платежам в четверг. Экспортерам в последние дни приходится довольствоваться достаточно узким диапазоном для продажи валютной выручки, поэтому в случае приближения курса к отметке 56,5 руб. мы не исключаем усиления валютных продаж. В то же время банки по-прежнему располагают внушительным объемом свободной рублевой ликвидности, поэтому фактор налогового периода скорее оказывает психологическую поддержку рублю. Сопротивление пара доллар/рубль в последние дни встречает на отметке 56,3 руб., и новые попытки протестировать данную отметку будут возможны только при закреплении цены на нефть выше 70 долл. за баррель.