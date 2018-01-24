FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

В случае приближения курса к 56,5 рубля за доллар не исключено усиление валютных продаж


Рынки
Юрий Кравченко
Юрий Кравченко
старший аналитик ИК "Велес Капитал"
 
В утренние часы рубль по-прежнему удерживал позиции ниже 56,5 против доллара, несмотря на коррекцию нефтяных котировок после прогноза API по увеличению запасов (+4,8 млн баррелей).

Еще накануне котировки «разогнались» до уровня 70+ долл., в результате чего даже после ночной коррекции остались на комфортных для рубля отметках. При этом отыграв прогноз по снижению запасов от API участники рынка, вероятно, уже слабо отреагируют в случае фактического снижения запасов.

Удерживать текущие позиции рублю помогает и снижение американского доллара на внешних площадках. Индекс доллара оказался ниже уровня в 90 пунктов, обновив минимум с января 2015 г. Ожидания предстоящего заседания ЕЦБ могут усилить давление на доллар со стороны европейской валюты, так как участники ожидают получить более четкие сигналы по дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ. В данных условиях мы не исключаем обновления парой евро/доллар максимумов с декабря 2014 г. в виде выхода на уровне 1,25.

На внутреннем рынке банки проводят подготовку к основным налоговым платежам в четверг. Экспортерам в последние дни приходится довольствоваться достаточно узким диапазоном для продажи валютной выручки, поэтому в случае приближения курса к отметке 56,5 руб. мы не исключаем усиления валютных продаж. В то же время банки по-прежнему располагают внушительным объемом свободной рублевой ликвидности, поэтому фактор налогового периода скорее оказывает психологическую поддержку рублю. Сопротивление пара доллар/рубль в последние дни встречает на отметке 56,3 руб., и новые попытки протестировать данную отметку будут возможны только при закреплении цены на нефть выше 70  долл. за баррель.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ