Производство строительных материалов в РФ переходит к росту

В целом темпы сокращения остались на уровне ноября во всех отраслях, кроме обрабатывающей промышленности, где падение замедлилось до 2,0% г/г против 4,7% в предыдущем месяце. Помимо прочего, к общему снижению, вероятно, привело и меньшее количество рабочих дней (21 против 22 в декабре 2016 г.), судя по тому, что с учетом поправки на календарный и сезонные факторы в месячном сопоставлении объем промышленного производства немного вырос (+0,4%), впервые с августа 2017 г.

Добыча полезных ископаемых: снижение продолжилось... В декабре объем производства в секторе снизился на 1,0% г/г, как и в предыдущем месяце. Помимо дальнейшего сокращения добычи нефти, сохранению негативного тренда способствовало ухудшение динамики производства угля и газа, связанное, вероятно, с более теплой, чем обычно, зимой в России.

…однако в 2018 г. ожидается восстановление выпуска. Добыча полезных ископаемых будет сдерживать общий рост до конца года, наметившееся в сентябре снижение добычи нефти было обусловлено высокой базой сопоставления: в сентябре 2016 г. российские компании начали наращивать добычу в ожидании решений ОПЕК. Поскольку соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти вступило в силу с января 2017 г., в ближайшее время в динамике добычи должен произойти разворот в сторону роста.

В обрабатывающих отраслях снижение замедлилось до 2,0% г/г после резкого скачка до −4,7% г/г в ноябре. Одной из причин резкого сокращения производства в обрабатывающих отраслях в ноябре, с нашей точки зрения, являлось замедление роста выпуска металлов. В декабре динамика металлургической промышленности улучшилась: выпуск готового проката увеличился на 1,2% г/г (против −6,8% в ноябре), а производство деталей из алюминия сократилось всего на 2,8% г/г после снижения на 17,0% в предыдущем месяце. В сегменте машин и оборудования, как мы и ожидали, продолжил замедляться рост производства легковых автомобилей, достигший минимума с февраля 2017 г. (+7,2% г/г).

Это позволяет сделать вывод о том, что благоприятный эффект низкой базы в данном сегменте, скорее всего, себя уже исчерпал. В то же время рост производства коммерческого транспорта и бульдозеров ускорился до 32,1% и 72,4% г/г против 16,9% и 5,7% г/г соответственно в ноябре.

Восстановление в сегменте производства стройматериалов продолжилось. В ноябре в динамике производства строительных материалов произошел долгожданный разворот. На наш взгляд, декабрьская статистика в целом указывает на сохранение позитивного тренда в секторе, что подтверждается, в том числе, ростом выпуска цемента (+9,4% г/г).

Резкое сокращение по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». В декабре объем производства в секторе сократился на 5,5% г/г после снижения на 6,4% в ноябре. Как и в предыдущем месяце, основной причиной сокращения отпуска электроэнергии, вероятно, явилась аномально теплая погода (среднесуточная температура воздуха была на 5ºC выше, чем в аналогичном периоде 2016 г.).