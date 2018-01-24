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В сегменте международных IPO внимание смещается на Латинскую Америку


Рынки
Михаил Крылов
Михаил Крылов
директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ"
 
В конце января - начале февраля на Нью-йоркской фондовой бирже расширится присутствие компаний из Невады, Бразилии и Аргентины.

На Nyse и Nasdaq в ближайшее время состоятся первичные размещения нефтегаза, целого ряда инновационных фирм, включая биотехи и финансовые технологии, производителей гидравлики и игровых автоматов для казино, девелоперов аэропортов. Некоторые уже запрайсились, с повышением диапазона или даже за его пределами. Два рекомендованы управляющими по 5% в фонд международных IPO. 

Одно из размещений, производитель игровых автоматов Play AGS (Nyse: AGS), тесно связано с тематикой индейских казино. Компания представлена в Мексике, Неваде, Оклахоме и Джорджии, оценена по 88% от общих активов, размещение поможет частично выплатить долг. Если, в случае успеха IPO, общая рыночная капитализация будет хотя бы 105%-106% от общих активов, то доходность может составить даже +20%. 

В Play AGS позиционируют свои игровые автоматы как на порядок более производительные, чем у конкурентов. При этом на них приходится пока около 20% американского рынка. 

Другое размещение, Corporación América Airports S.A. (Nyse: CAAP) – это диверсифицированный девелопер, крупнейший в мире частный  концессионер аэропортов, выходящий на IPO в феврале. Концессии на аэропорты Армении, Уругвая, Эквадора, Перу, Бразилии, Италии, Аргентины – в одной компании, с ожидаемой доходностью +18%.

В настоящее время наиболее заметным представляется концессионер аэропортов. У них в лизинге на 14 лет сам Международный аэропорт Еревана! Компания не только по-хозяйски относится к аэропортам, но и сравнительно выгодно оценена по 4 капитала (Аэропорты Таиланда по 7,7, Hudson – по 3), по 2,2 выручки (Аэропорты Малайзии по 3,7, Hudson, лидером рынка не являющийся, по 1,04), по 11,6  EV/EBITDA (Аэропорты Таиланда 31,1, Малайзии 20-25, Hudson по 15,5). 

6 причин купить ценные бумаги крупнейшего в мире частного концессионера аэропортов Corporación América Airports S.A. – это диверсификация по континентам (Кавказ, Европа и Латинская Америка в одном), 52 аэропорта и 70 млн пассажиропотока, компания на рынке не первый год (с 1996-го), выгодная оценка стоимости, устойчивый рост продаж на +13% в год, увеличение прибыли, в моменте, на +77,5% в год. 

Крайний срок подачи заявок на IPO Corporación América Airports S.A. ориентировочно 30 января 2018 года в 23:59 мск. Рекомендуем диверсифицироваться и напоминаем, что каждое из данных размещений выбрано управляющими на 5% от стоимости рекомендуемого портфеля.

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