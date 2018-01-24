FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Техническая картина по индексу Мосбиржи начинает меняться в худшую сторону


Рынки
Василий Олейник
Василий Олейник
эксперт ИХ "Финам"
 
В рамках азиатской сессии индекс промышленных металлов падал ещё на 0.5%, но буквально пару часов назад вышел в плюс.

Глобально он сейчас находится на довольно высоких отметках, уровнях 2012 года, и фаза роста уже закончилось, но для коррекции нужен повод. Зато у драгоценных металлов пока остаётся хороший потенциал для дальнейшего роста. Котировки золота подошли к важному техническому уровню сопротивления – 1350$ за тройскую унцию. Пробой этого уровня откроет дорогу в район 1450-1500$ в текущем году. 

Цены на нефть торгуются вблизи закрытия вчерашнего дня. Котировки нефти марки Brent пока консолидируются в районе 70 доллара за баррель. Вышедшие вчера вечером предварительные данные по запасам нефти показали существенный рост, более 4 млн. баррелей. Если и официальные данные, которые будут опубликованы сегодня в 18.30, также будут столь негативными, это будет хороший повод для коррекции на 2-3%. Объём коротких позиций и у спекулянтов и у хеджеров (производителей) близок к историческому максимуму, поэтому скоро цены на нефть могут резко развернуться. 

На глобальном валютном продолжает тотальное снижение американский доллар. Индекс доллара к корзине международных валют (DXY) сегодня впервые за несколько лет опустился ниже отметки 89.5, а ключевая валютная пара евро/доллар взлетела до 1.234. На фоне такого падения доллара даже российский рубль чувствует себя отлично и торгуется вблизи 56.3.

Пока никаких серьёзных драйверов для снижения фондовых рынков не появилось, поэтому нас ждёт ещё один спокойный день и вечер, и возможно, новые рекорды в США. Техническая картина по индексу МосБиржи начинает меняться в худшую сторону. Если мы увидим три дня снижения подряд, это будет негативный сигнал. Сейчас стоит следить за ближайшим уровнем поддержки на отметке 1270 пунктов. Уверенное закрытие дня ниже неё откроет дорогу для более глубокой коррекции.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ