Глобально он сейчас находится на довольно высоких отметках, уровнях 2012 года, и фаза роста уже закончилось, но для коррекции нужен повод. Зато у драгоценных металлов пока остаётся хороший потенциал для дальнейшего роста. Котировки золота подошли к важному техническому уровню сопротивления – 1350$ за тройскую унцию. Пробой этого уровня откроет дорогу в район 1450-1500$ в текущем году.

Цены на нефть торгуются вблизи закрытия вчерашнего дня. Котировки нефти марки Brent пока консолидируются в районе 70 доллара за баррель. Вышедшие вчера вечером предварительные данные по запасам нефти показали существенный рост, более 4 млн. баррелей. Если и официальные данные, которые будут опубликованы сегодня в 18.30, также будут столь негативными, это будет хороший повод для коррекции на 2-3%. Объём коротких позиций и у спекулянтов и у хеджеров (производителей) близок к историческому максимуму, поэтому скоро цены на нефть могут резко развернуться.

На глобальном валютном продолжает тотальное снижение американский доллар. Индекс доллара к корзине международных валют (DXY) сегодня впервые за несколько лет опустился ниже отметки 89.5, а ключевая валютная пара евро/доллар взлетела до 1.234. На фоне такого падения доллара даже российский рубль чувствует себя отлично и торгуется вблизи 56.3.

Пока никаких серьёзных драйверов для снижения фондовых рынков не появилось, поэтому нас ждёт ещё один спокойный день и вечер, и возможно, новые рекорды в США. Техническая картина по индексу МосБиржи начинает меняться в худшую сторону. Если мы увидим три дня снижения подряд, это будет негативный сигнал. Сейчас стоит следить за ближайшим уровнем поддержки на отметке 1270 пунктов. Уверенное закрытие дня ниже неё откроет дорогу для более глубокой коррекции.