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Курс рубля в течение года будет колебаться в диапазоне 55-60 за доллар


Рынки / Валюта
Наталия Орлова
Наталия Орлова
главный экономист Альфа-банка
 
Мы ждем, что курс рубля будет в интервале 55-60 руб./$ и выйдет на 60 руб./$ на конец 2018 г., но санкции могут принести волатильность.

Высокие цены на нефть необязательно означают улучшение перспектив курса рубля и, на наш взгляд, опасения по поводу укрепления курса избыточны.

Во-первых, при цене на нефть выше $40/барр Минфин планирует направлять часть доходов в покупку валюты. При цене на нефть $54-55/барр. правительство ожидает направить на эти операции примерно 2 трлн руб., то есть купить $30 млрд. При цене на нефть $63/барр. в 2018 г. правительство купит уже до $46 млрд. Правда, следует понимать, что поскольку бюджет балансируется при цене на нефть около 67$/барр, эти операции не имеют долгосрочного воздействия на курс, но в краткосрочной перспективе они могут предотвратить укрепление.

Во-вторых, расхождение между внутренними российскими и внешними процентными ставками больше не выглядит значительным и будет сужаться в дальнейшем при ужесточении монетарной политики США, тем самым сокращая аппетит к российским ценным бумагам.

Таким образом, мы не ожидаем укрепления рубля сильнее 55-56 руб./$. Возможное ослабление курса, однако, также ограничено. В отличие от прошлого года, когда компании поддерживали неизменный уровень внешнего долга, в этом году, как и банки, они скорее всего вынуждены будут погашать часть долга: мы ожидаем, что банки выплатят $15 млрд внешнего долга, а компании – $10 млрд в 2018 г.

Тем не менее, значительное снижение долга, которое наблюдается с 2014 г., указывает на ограниченные риски ослабления рубля под давлением возможных выплат по долгу.

Мы подтверждаем наш прогноз курса 60 руб./$ на конец года, при этом ожидая, что курс будет колебаться в диапазоне 55-60 руб./$ в этом году. При этом, санкции остаются фактором, который может привнести в динамику рынка сложно прогнозируемую волатильность.

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