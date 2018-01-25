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Укрепление евро оказывает давление на европейские акции


Рынки
Олег Шагов
Олег Шагов
начальник аналитического отдела ИФК "Солид"
 
Внешний фон перед открытием рынка в России смешанный.

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит близким к нейтральному.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в текущем моменте в районе отметки $71 за баррель, получив поддержку от опубликованных данных Минэнерго США, указавших на продолжившееся десятую неделю подряд падение запасов «черного золота» в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью несут потери. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе предыдущего закрытия индекса МосБиржи, не исключая его очередную попытку переписать свой исторический максимум при улучшении внешнего фона.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду снизились при оборотах торгов почти на 15% выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100, в составе которого снизилось 83% акций, по итогам дня потерял 1,14%, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало падение котировок акций табачной компании British American Tobacco (-2,4%) и банка HSBC (-1,7%). Французский индекс CAC (-0,72%) просел на фоне обвала акций чипмейкера STMicroelectronics (-6,3%). Немецкий индикатор DAX (-1,07%) понес потери из-за падения котировок акций Infineon Technologies (-3,8%), Siemens (-1,7%) и Bayer (-1,3%) .

Фондовый рынок США в среду не показал единой динамики. Индекс "голубых фишек" Dow Jones (+0,16%) слегка прибавил, обновив свой  исторический максимум. При этом наибольшее положительное влияние на него оказало повышение котировок акций банков Goldman Sachs Group (+2,2%) и JPMorgan Chase (+1,3%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (-0,61%) упал. Индекс "широкого рынка" S&P500 (-0,06%) незначительно просел от своего исторического максимума при оборотах торгов примерно на четверть выше среднемесячных, а снижением в нем выделился индекс сектора информационных технологий (-0,9%), котором упало в цене 75% акций.

Рынок акций РФ в среду вырос. Индекс МосБиржи прибавил 0,35% при оборотах торгов уровне среднемесячных. При этом наибольшее позитивное воздействие на него оказал рост акций Сбербанка (+1,3%) и Роснефти (+2,8%). Сдержало подъем индекса МосБиржи падение котировок акций АЛРОСА (-2,3%) и ВТБ (-1,5%).

Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов стоит выделить ожидающееся сегодня выступление главы Сбербанка Германа Грефа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Кроме того, свои операционные результаты  инвесторам сегодня планируют представить ММК, Лента и Распадская. 

Европейский Центробанк сегодня примет решение по вопросам денежно-кредитной политики, а глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции может намекнуть на дальнейшие действия регулятора. Курс евро к доллару сегодня достиг трехлетнего максимума. Возможно, глава ЕЦБ прибегнет к словесным интервенциям, чтобы охладить пыл валютных спекулянтов.

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