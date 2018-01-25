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Дорожающая нефть должна сегодня поддержать российский рынок


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Российские индексы вчера вновь, вопреки ожиданиям, отступали большую часть дня, но ближе к концу торгов вернулись к умеренному росту и завершили сессию в зеленой зоне.

Индекс РТС поднялся в итоге почти на 0,7%, а индекс ММВБ прибавил около 0,4%. Лидерами роста стал Банк Возрождение, обыкновенные акции которого подорожали на 7,2%, а привилегированные – на 5,8% после новостей о том, что этот банк может быть куплен группой ВТБ. Европейские фондовые индексы вчера снизились, а евро продолжил заметно укрепляться к доллару и достиг трехлетнего максимума относительно американской валюты на ожиданиях сегодняшнего заседания ЕЦБ и под влиянием комментариев министра финансов США Стивена Мнучина о том, что слабый доллар является позитивным фактором для внешней торговли страны. Хотя инвесторы не ждут, что ЕЦБ начнет менять ставки уже на сегодняшнем заседании, комментарии президента банка Марио Драги могут прояснить сроки окончания программы количественного смягчения.

Американские индексы вчера предприняли попытку штурма новых рекордных высот, однако завершили день снижением. Индекс S&P 500 подешевел лишь символически, а индекс Nasdaq потерял 0,6%. Предварительное значение промышленного индекса Markit PMI США в январе составило 55,5, что на 1% выше прогнозов рынка и декабрьского значения (55,1). Индекс Markit PMI в сфере услуг оказался на один пункт ниже, чем прогнозировалось, и на 0,4 пункта ниже предыдущего значения, составив 53,3, однако все равно заметно превысил уровень в 50 пунктов, что свидетельствует об ожиданиях роста экономики. Коммерческие запасы нефти в США, по данным Минэнерго, сократились на прошлой неделе на 1 млн барр., что хуже консенсус-прогноза Bloomberg, предусматривавшего снижение запасов на 2 млн барр. В то же время оценки API предполагали, что запасы на прошлой неделе выросли почти на 5 млн барр. В соответствии с опубликованной статистикой американские нефтяные запасы сокращаются уже десять недель подряд. Добыча нефти в США на прошедшей неделе увеличилась на 1,3% и приблизилась к уровню 9,9 млн барр./сутки. Таким образом, она не только восстановилась, но и выросла до исторического максимума. Сокращение запасов поддержало нефтяные котировки, и фьючерс на Brent превысил 70 долл./барр. К тому же вчера глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в Давосе предположил, что рынок нефти сбалансируется уже в апреле. Азиатские индексы сегодня находятся в основном в красной зоне, нефтяные котировки продолжают расти, фьючерс на S&P 500 пока снижается. Сильные цены на нефть должны сегодня поддержать российский рынок.

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