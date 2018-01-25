Чем ближе введение санкций против госдолга РФ, тем менее чувствительными становятся инвесторы

Основу роста заложили успешные аукционы Минфина, где ведомство разместило все 40 млрд. руб. в выпусках 25083 и 26212 с многократным переспросом и отсутствием премии к «вторичке».

После аукционов рынок продолжил укрепляться за счет притока нерезидентов, причем некоторые из них давно не были заметны на стороне покупки.

Видимо, чем ближе дата публикации отчета о последствиях введения санкций против госдолга, тем менее чувствительными к ним становятся инвесторы (или часть из них).

Кроме того, спрос со стороны локальных участников не может игнорироваться, и этот процесс (доминирование локальных инвесторов) будет все более заметным и далее в течение 2018 г. на фоне избытка ликвидности и выполнения банками нормативов по краткосрочным ликвидным активам.