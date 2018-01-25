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Чем ближе введение санкций против госдолга РФ, тем менее чувствительными становятся инвесторы


Облигации / Рынки
Дмитрий Полевой, ING Bank
Дмитрий Полевой
главный экономист ING Bank
 
Относительно сбалансированное начало дня на рынке ОФЗ вчера сменилось уверенным ростом по всей кривой, хотя на фоне снижения доходностей на 1-2 б.п. в коротких бумагах средние и длинные выпуски потеряли 3-4 б.п.

Основу роста заложили успешные аукционы Минфина, где ведомство разместило все 40 млрд. руб. в выпусках 25083 и 26212 с многократным переспросом и отсутствием премии к «вторичке».

После аукционов рынок продолжил укрепляться за счет притока нерезидентов, причем некоторые из них давно не были заметны на стороне покупки.

Видимо, чем ближе дата публикации отчета о последствиях введения санкций против госдолга, тем менее чувствительными к ним становятся инвесторы (или часть из них).

Кроме того, спрос со стороны локальных участников не может игнорироваться, и этот процесс (доминирование локальных инвесторов) будет все более заметным и далее в течение 2018 г. на фоне избытка ликвидности и выполнения банками нормативов по краткосрочным ликвидным активам.

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