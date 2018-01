На Nyse актуальны бумаги повышенной устойчивости, Coca-Cola и ритейл для ремонта.

Индекс S&P снизился на 0,06% - до 2837,54 пункта, так как частные неофициальные прогнозы маркетологов по производству iPhone X на первое полугодие 2018 календарного года понижены прогнозы до 100 млн со 110 млн, что уже привело к снижению прогнозам по выручке поставщиков запчастей для iPhone, у которых на Apple приходится около 40% выручки, например, Skyworks Solutions. Кроме этого, Apple стала работать над обновлениями системы безопасности OS X и iOS в том же стиле, что Microsoft, отчётность Texas Instruments не радовала, и SEC обещала смотреть на связь между словом «блокчейн» в названиях компаний и сутью их деятельности.

Но индекс Dow 30 вырос на +0,16% до 26252,12 пункта благодаря тому, что устойчивые и надёжные бренды имеют непреходящую актуальность. Газировщик The Coca-Cola Company справится с торговыми войнами, ритейлер стройматериалов The Home Depot Inc - со старением жилья в США, и страховщик The Travelers Companies сгенерирует больше кэша для акционеров при повышении ставок ФРС.

Золото уже по $1365,08 за унцию на ожиданиях инфляции, Брент уже по $71 за баррель после данных API о снижении запасов, доходность 10-летних трежерис аж до 2,64% из-за возможного нежелания противников по торговым войнам финансировать дефицит бюджета США (но без катастроф), и пара евро/доллар по целых 1,245 перед заседанием ЕЦБ, на комментариях министра финансов США о том, что краткосрочное снижение доллары без разницы. Впрочем, если ЕЦБ последует за Банком Японии и просигналит о том, что не спешит жать на тормоза по QE (хотя вроде нацелился на это), с единой европейской валютой возможны варианты. Чего не скажешь об устойчивых и надёжных брендах: Home Depot, Lowe`s, Coca-Cola. Их бумаги должны пользоваться особой популярностью.

Home Depot и Lowe`s (Nyse: HD, LOW) - крупнейшие ритейлеры стройматериалов в мире, выигрывающие от того, что срединный возраст домов в США 38 лет, в регионах с морозной зимой - от 50 до 100, и фундамент гуляет на скалистых породах. Совокупная капитализация двух этих сетей почти $330 млрд. при общей выручке $168 млрд и операционном денежном потоке +$17 млрд. Lowe's чуть получше по долгу к акционерному капиталу (2,8 к 1, по сравнению с 10 к 1 у HD) и по стоимости предприятия к выручке (1,5 против 2,6) и к EBITDA (13 против 16), а также по цене к будущей прибыли, хотя Home Depot более популярен. Целевой уровень Barclays по бумагам LOW $120 (потенциал роста +12%), рекомендация Bernstein «Лучше рынка», аналогичный рейтинг Credit Suisse для Home Depot предполагает рост на только +8% с нынешней цены чуть выше $206.

Из международных компаний, наибольшую выгоду от слабого доллара и снижения налогов получит всемирно известный бренд Coca-Cola (Nyse: KO), крупный (капитализация свыше $200 млрд), дивидендный (прогноз доходности +3,1% в год) и рентабельный (операционная рентабельность +13%, валовая +61,5%, при этом каждый доллар акционерного капитала приносит 20,20 цента чистой прибыли).

В сфере макроэкономики главное – интерпретация тезисов программы «Первым делом Америка» Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. США выразили намерение ужесточить борьбу за рост экспорта, так как хотят снизить дефицит внешней торговли, и готовы отпустить доллар в краткосрочной перспективе, но только с возвращением в более долгосрочном периоде к силе главной мировой резервной валюты. И то и другое очень хорошо для ценных бумаг, потому что их ждёт рост благодаря увеличению экспорта, снижению доллара, сопутствующей инфляции.

Из крупных событий, в пятницу Трамп станет первым за 18 лет президентом США, официально выступающим в Давосе, в четверг ЕЦБ решит по ставке, также на неделе британский парламент обсуждает проект Брекзита, завтра выходят данные по ВВП Америки (прогноз +3% в год, SAAR), по заказам на товары длительного пользования (ожидается +0,9%), и ещё можно поговорить о продолжении сезона корпоративной отчётности.

Бумагам Coca-Cola, Home Depot, Lowe's менее, чем остальному рынку, страшны снижение сбыта iPhone, протекционизм, падение доллара, борьба SEC с фэйками в блокчейн. Устойчивые бумаги всемирно известных брендов, проверенных временем, сохранят актуальность на десятилетия вперёд.