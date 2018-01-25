На фондовых рынках очередной приступ эйфории

Зато рынки развивающихся стран в последние дни лидируют по темпам прироста. Бразильский биржевой индекс вчера взлетел почти на 4%, а сегодня российский валютный РТС преодолел отметку 1300 пунктов, поднявшись в первой половине дня на 1.3%. Индекс Московской Биржи сегодня в очередной раз обновил свой исторический максимум, поднявшись до 2322 пунктов.

Сводный индекс азиатского региона сегодня завершил день с потерями около 0.5%. Виной тому стремительно падающий курс американского доллара, который сильно бьёт по азиатскому экспорту. В Японии биржевые индексы сегодня потеряли почти 1%, зато фьючерсы на все американские индексы опять торгуются на исторических максимумах.

Главное событие текущей недели – сегодняшнее заседание европейского регулятора. В связи с чрезмерным укреплением евро всем теперь интересно, что скажет глава ЕЦБ М.Драги. Его пресс-конференция начнётся сегодня в 16.30.

Из отдельных российских историй явно выделяются акции Роснефти, которые взлетели ещё почти на 4%. Бумаги Сбербанка установили новый исторический максимум чуть выше 250 рублей. Прежние аутсайдеры: Аэрофлот и Магнит, сегодня вновь теряют по 0.5%. Также хуже рынка выглядит сектор электроэнергетики, который уже торгуется на отрицательной территории.

Рынок сырья в последние дни штормит довольно сильно. Ещё во вторник мы видели панические продажи меди и никеля, но вчера индекс промышленных металлов взлетел и отыграл все потери недели. Сегодня динамика там нейтральна. А вот драгоценные металлы, на фоне безоткатного падения американского доллара, продолжают уверенный рост. Цена тройской унции золота сегодня поднялась до 1360$.

Цены на нефть сегодня переписали максимумы с 2014 года. Котировки марки Brent взлетели до 71$ за баррель, а нефть марки WTI консолидируется вблизи 66$ за баррель. Похоже, нефть сейчас держит только фактор экспирации, и уже с начала феврали стоит закладываться на коррекцию.

Вышедшие вчера данные от министерства энергетики США показали рост добычи на 128 тысяч баррелей до нового абсолютного максимума. Более того, они подтвердили, что спрос в США начал снижаться, но негативная реакция была лишь в первый час, а далее опять начали выносить “шортистов”.

На глобальном валютном рынке продолжается безоткатное снижение американского доллара. Индекс доллара (DXY) к корзине международных валют опустился уже ниже 89 пунктов – это минимум с 2014 года. Ключевая валютная пара евро/доллар сегодня взлетела уже выше 1.24, а японская иена укрепилась до 109. Никто не знает, что скажет сегодня в 16.30 М.Драги, но к сильным движениям на валютном рынке готовиться стоит.

Российский рубль в паре с долларом сегодня укрепился ещё на 0,6% - до 55.8. Для национальной валюты пока всё сложилось идеально – и цены на нефть бьют рекорды, и сам доллар в мире падает, и спрос на ОФЗ на вчерашнем аукционе превысил предложение в три раза. Но всегда стоит помнить, что подобная эйфория когда-то закончится.

Очередной день опять не предвещает ничего плохого. Пока нет ни одного существенного источника негатива, который бы мог спровоцировать продажи на фондовых рынках развитых стран. Вчера в Америке появились первые намёки на продажи, но никакой коррекцией даже не пахнет.