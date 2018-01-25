Цены на нефть и слабый доллар обеспечивают рост индексов РТС и Мосбиржи

На смену фундаментальным триггерам роста стоимости нефти, таким как сокращение запасов в хранилищах США, ожидание сбалансированного рынка в 2018 году за счет опережения роста спроса над ростом предложения, пришли технические факторы поддержки, в виде ослабления курса доллара. Последний и так двигался в понижательном тренде уже пять недель подряд, однако заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что слабый доллар «благоприятен» для торгового сектора страны привели к снижению DXY Index до 89,1 пунктов, уровень декабря 2014 года.

Позитивное влияние курса доллара оказалось сильнее, чем негативное – со стороны отчета Минэнерго США, отразившего увеличение добычи еще на 128 тыс баррелей в сутки, до рекордных 9,878 млн б/с, а также замедление темпов сокращения запасов до -1 млн баррелей после -5,6 млн в среднем за последние 8 недель.

Ослабление американской валюты обеспечило рост цен на все сырьевые товары, включая золото и базовые металлы. Поэтому сегодня в лидерах на российском рынке акции компаний нефтегазового и металлургического секторов. Дорожают Роснефть (+3,6%), Газпром нефть (+2,6%), Сургутнефтегаз преф (+1,8%), из металлургов: НЛМК (+1,9%), Северсталь (+1,8%), Евраз (+1,6%).

Среди аутсайдеров сегодня акции ритейлеров: X5 Retail Group (-3,3%), Лента (-1,3%), Магнит (-1%). По оценкам аналитиков ужесточение конкуренции в секторе должно неминуемо привести к сокращению маржи и снижению чистой прибыли компаний, даже лидеров отрасли.

Также сегодня дешевеют акции компаний электроэнергетики (ФСК -1,2%; Россети -1,1%). Спекулянты фиксируют прибыль после роста бумаг накануне.