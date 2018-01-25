FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Цены на нефть и слабый доллар обеспечивают рост индексов РТС и Мосбиржи


Рынки
Софья Кирсанова
Софья Кирсанова
аналитик УК "Райффайзен Капитал"
 
В четверг, 25 января, ралли на российском фондовом рынке продолжилось. Растущие цены на нефть вкупе с ослаблением курса доллара сегодня обеспечивают рост РТС на 1,5%, ММВБ – на 0,8%.

На смену фундаментальным триггерам роста стоимости нефти, таким как сокращение запасов в хранилищах США, ожидание сбалансированного рынка в 2018 году за счет опережения роста спроса над ростом предложения, пришли технические факторы поддержки, в виде ослабления курса доллара. Последний и так двигался в понижательном тренде уже пять недель подряд, однако заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что слабый доллар «благоприятен» для торгового сектора страны привели к снижению DXY Index до 89,1 пунктов, уровень декабря 2014 года. 

Позитивное влияние курса доллара оказалось сильнее, чем негативное – со стороны отчета Минэнерго США, отразившего увеличение добычи еще на 128 тыс баррелей в сутки, до рекордных 9,878 млн б/с, а также замедление темпов сокращения запасов до -1 млн баррелей после -5,6 млн в среднем за последние 8 недель. 

Ослабление американской валюты обеспечило рост цен на все сырьевые товары, включая золото и базовые металлы. Поэтому сегодня в лидерах на российском рынке акции компаний нефтегазового и металлургического секторов. Дорожают Роснефть (+3,6%), Газпром нефть (+2,6%), Сургутнефтегаз преф (+1,8%), из металлургов: НЛМК (+1,9%), Северсталь (+1,8%), Евраз (+1,6%).

Среди аутсайдеров сегодня акции ритейлеров: X5 Retail Group (-3,3%), Лента (-1,3%), Магнит (-1%). По оценкам аналитиков ужесточение конкуренции в секторе должно неминуемо привести к сокращению маржи и снижению чистой прибыли компаний, даже лидеров отрасли.

Также сегодня дешевеют акции компаний электроэнергетики (ФСК -1,2%; Россети -1,1%). Спекулянты фиксируют прибыль после роста бумаг накануне.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ