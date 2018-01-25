Рынок однозначно не верит в американские санкции в отношении ОФЗ. Однако даже если они будут введены, это не отменит тренд на укрепление российского рубля и снижение ключевой ставки. В конце прошлого года мало кто верил в нефть по $80 за баррель и курс доллара США по 50 руб. Будет не лишним еще раз подтвердить наш прогноз.

США делают ставку на слабый доллар, что при прочих равных условиях способствует росту цен на нефть и укреплению рубля. Хотя, конечно, в долгосрочной перспективе слабый доллар позволит США нарастить экспорт, что в конечном счете сыграет в пользу американской валюты.

Сильный рубль и снижение ставок – это почти неизбежная реальность, которая заставляет обратить внимание на дивидендные бумаги. Мы ставим на привилегированные акции «Мечела» и «Башнефти». «Мечел» направляет на дивиденды по своим привилегированным акциям 20% прибили, дивиденды, по грубой оценке, составляют 19 руб. на акцию, дивидендная доходность – 13%. «Башнефть», конечно, это вишенка на торте. Рост прибыли по году должен быть около 30%, размер дивиденда составит 170-180 руб. на акцию.

Однако главное в том, что акционеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты из средств, которые компания отсудила у АФК «Системы». Если «Роснефть» примет решение направить половину из полученных 100 млрд руб. на дивиденды, выплаты могут составить 380 руб. на акцию. Соответственно, дивидендная доходность привилегированных акций «Башнефти» составляет 12-25%.