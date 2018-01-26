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Российский рынок начнет сегодня день снижением индекса РТС на 0,3%


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Российский рынок вчера показал положительную динамику, поддержанный ростом цен на нефть и укреплением рубля. Индекс РТС поднялся на 1,5%, а индекс ММВБ прибавил 0,6%.

Сильный рубль способствовал росту котировок банков, а дорогая нефть поддержала цены нефтяных бумаг. Тем временем российская экономика не радует инвесторов. Реальные доходы населения в декабре снизились на 1,8%, хотя рынок прогнозировал, что в декабре должен начаться слабый рост – плюс 0,1%. Розничные продажи в декабре прошлого года увеличились на 3,1% год к году, что ниже ожиданий на 0,4 п.п.

ЕЦБ предсказуемо оставил ставки на прежнем уровне, а в комментарии по итогам заседания президент банка Марио Драги отметил крайне низкую вероятность, что ставки будут изменены до конца года. Драги также не выразил особой озабоченности в отношении резкого укрепления евровалюты в последнее время, указав лишь на то, что хотя банк и не таргетирует обменный курс, нынешняя его волатильность остается источником неопределенности и требует мониторинга. Курс евро вчера днем впервые за несколько лет превысил уровень 1,25 долл. Программа выкупа активов ЕЦБ пока остается без изменений – регулятор будет выкупать ежемесячно активы на 30 млрд евро по крайней мере до сентября 2017 г. Европейские рынки негативно отреагировали на укрепление евро, и индекс EuroStoxx 50 потерял к закрытию торгов около 0,4%.

После высказываний президента США Дональда Трампа, прилетевшего вчера в Давос, о том, что доллар должен быть крепким, курс евро немного снизился, а американский фондовые индексы в основном выросли. Сегодня выйдет первая оценка ВВП США за 4 кв. 2017 г. Рынок ожидает, что с учетом сильных макроданных, опубликованных в 4 кв., рост экономики составит 3% квартал к кварталу в годовом выражении. Нефтяные цены вчера заметно росли, в том числе благодаря слабому доллару, и цена фьючерса на нефть Brent кратковременно превысила 71 долл./барр. Однако укрепление доллара вернуло цену в область 70 долл./барр., и сегодня нефть продолжает умеренно дешеветь. На азиатских рынках этим утром наблюдается разнонаправленное движение, фьючерс на S&P 500 растет. Курс рубля на премаркете падает.

Российский рынок начнет сегодня день снижением индекса РТС на 0,3%.

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