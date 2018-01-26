EPFR Global опубликовал данные по потокам по итогам прошедшей недели, завершившейся в среду. Потоки в российские активы из фондов акций и облигаций составили $480 млн против $530 млн за предыдущую неделю – крайне сильные последние три недели с притоками свыше $1.5 млрд только из фондов, предоставляющих EPFR Global недельные данные.

Потоки фондов акций:

- Только Россия: притоки $100 млн (против $210 млн н/н) – третья неделя притоков

- Совокупно: притоки $390 млн (без изменений н/н) – лучшие три недели с марта 2011 г.!

Потоки фондов облигаций:

- Только Россия: оттоки $20 млн (против $30 млн н/н) – третья неделя оттоков

- Совокупно: притоки $90 млн (против $140 млн н/н) – двадцать третья неделя притоков

Приток инвесторов в акции EM и России – как перед посткризисным пиком

Оптимизм по отношению к GEM остается высоким, поскольку притоки в большинство фондов EM сохраняются, и многие страновые индексы обновляют многолетние максимумы. Для российских акций последние три недели оказались лучшими с марта 2011 г., после чего в апреле РТС достиг посткризисного максимума выше 2 100. История может не повториться, однако мы ждем, что российские акции скоро пройдут пик по мере ослабления притоков – на наш взгляд, точка перегиба для рынка уже близка.

Притоки в облигации продолжаются, однако немного замедляются

Российские бонды по-прежнему пользуются оптимизмом в отношении облигаций развивающихся рынков, поскольку притоки в страновые бумаги продолжаются в течение более чем 20 недель. Тем не менее на прошлой неделе наблюдалось некоторое замедление притоков, и в целом позитивный импульс в бондах не так силен, как в акциях.