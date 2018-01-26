Ценные бумаги Intel, Caterpillar, 3M расшевелят фондовые индексы США

Прогнозы производителей процессоров и памяти Intel, машин и оборудования Caterpillar и 3M расшевелят фондовые индексы США в пятницу.

К завершению торгов в Нью-Йорке, индекс S&P увеличился на +0,06% до 2839,25 пункта благодаря Facebook, Amazon, Alphabet, Microsoft, телекоммуникационному, коммунальному секторам, биотехнологический сектор рос от новых IPO, поскольку рынок понял, что многое падавшее в последнее время может расти, так же, как доллар, который расправил плечи после комментариев президента США.

Индекс Dow 30 вырос на +0,54% до 26392,79 пункта благодаря росту Intel, 3M, Caterpillar на позитивных корпоративных прогнозах, Boeing на словах в духе «Первым делом Америка» и повышению Goldman Sachs после недюжинной силы в заявлениях министра финансов США, который в недавнем прошлом сам из этого банка.

Бумаги Intel (Nasdaq: INTC) уже по $47, так как выручка выросла на +20% вместо ожидавшихся +10% в год, прибыль превысила прогнозы, и дивиденды повышены на +10% до $1,2 на акцию в год, корпоративный прогноз на 2018-й год увеличен сверх ожиданий.

Бумаги Caterpillar (Nyse: CAT) по $169,33, потому что продажи оборудования выросли на +35% в год, финансовый результат превысил прогноз на +21%, корпоративный прогноз на 2018 год увеличен на +12%.

Бумаги 3М (Nyse: MMM) по $252,5, поскольку прибыль без учёта единовременных статей выросла на +12%, корпоративный прогноз на 2018 год увеличен на +7%, дивиденды повышены на +16%.

На момент написания, цена золота увеличивалась до $1353,7 за унцию, так как непонятно всё же, будут ли США делать сильный доллар или просто хотят видеть его сильным, а придётся пустить на самотёк краткосрочный тренд на снижение.

Цена эталонного сорта нефти Брент понижалась до $70,27 за баррель, так как сильно перекуплена перед данными по буровым установкам в США.

Доходность 10-летних трежерис держалась около +2,62%, так как рост нефти при неясности по доллару выводит инвесторов в плоскость безопасных активов.

Пара евро/доллар росла до 1,245, потому что министр финансов США за слабый доллар, а президент за сильный, возможно, как реверанс в адрес главы ЕЦБ, который тоже немного против тренда за сильный евро, если он будет мешать свернуть QE, и не хочет повышать ставки в этом году, но за то, что укрепление евро обосновано ускорением роста экономики, и, в результате, движение валюты – полный хаос. Единственное, во что можно верить, так это в сильные и стабильные компании динамичных секторов.

В пятницу комментарии Трампа продолжатся, выйдут данные по ВВП США (прогноз +3% в год, SAAR) и по заказам на товары длительного пользования (ожидается +0,9%).