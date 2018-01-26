В 2018 году российский ВВП прибавит 1,6%

Таким образом, по итогам прошлого года рост экономики страны составил довольно скромные 1,2%.

Основной вклад в рост ВВП в декабре обеспечили торговля, сельское хозяйство и строительство. В то же время затянувшийся спад в промышленности и на транспорте оказали негативное влияние на экономическую динамику.

Как мы уже писали, падение в этих отраслях было обусловлено сохранением аномально теплой погоды в конце года, действием соглашения ОПЕК+ и относительно высоким курсом российского рубля. Поскольку в последнее время погода в целом вернулась к климатической норме, в краткосрочной перспективе можно ожидать улучшения ситуации в добывающей промышленности, секторе обеспечения электроэнергией, газом и паром и на трубопроводном транспорте. Кроме того, улучшение в строительной отрасли является признаком умеренного роста инвестиционной активности, что говорит о некотором повышении оценок будущей экономической ситуации со стороны бизнеса.

Наблюдающееся на фоне внушительного роста реальных зарплат падение реальных располагаемых доходов населения остается серьезным негативным фактором, однако мы считаем, что в наступившем году рост доходов населения возобновится. Таким образом, после заметного провала в 4 кв. 2017 г. мы ожидаем ускорения экономического роста в ближайшее время. Согласно нашему прогнозу, в 2018 г. российский ВВП прибавит 1,6%.