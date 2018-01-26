На рынке растут ожидания среднесрочного отката нефтяных цен

Это краткосрочное снижение лишний раз напоминает, что цены нефти готовятся к среднесрочному откату.

Напомним, что на рынке бывшее состояние контанго, когда цены дальних фьючерсов уверенно превышали цены ближних, сменилось беквордацией и цены дальних теперь меньше, чем цены ближних. В пятницу снижение цен нефти продолжилось. Цены Брент в пятницу уже попробовали на прочность уровень в 70 долларов за баррель, но теперь уже сверху. Теперь вопрос о снижении состоит лишь в том, с какого уровня стартует среднесрочный окончательный разворот вниз.

Хотя надо признать, что показанный откат цен пока еще слаб, и цены нефти вплоть до конца текущей недели пока еще сохраняли бычий настрой. Его сохранению способствовали вышедшие в среду данные о продолжившемся снижении запасов нефти в США. Из Давоса цены нефти фактически подогревались мнениями рулевых отрасли. Министр энергетики США Рик Перри выразил уверенность в том, что мировая экономика окажется в состоянии «проглотить» американскую сланцевую нефть. При этом он скептически оценил прогнозы EIA о росте в 2108 году добычи нефти до новых рекордов в 10.3 мб/д. А выступавший на том же панельном заседании министр энергетики России Александр Новак сообщил о продолжающемся сокращении запасов черного золота и о том, что спрос превышает предложение даже в условиях роста сланцевой добычи в США. Такие вот взгляды министров США и России.

Впереди еще речь президента США, от которой тоже ждут много интересного. А пока министр финансов США уже сотворил сенсацию, заявив о полезности слабого доллара. Слабость американской валюты в течение уже многих месяцев доказывается делом, и по факту является важным фактором роста нефтяных цен. Формально динамике слабости доллара пока не видно предела. Но от председателя ЕЦБ уже прозвучало осторожное осуждение высказанной США позиции. Но все же решительных действий со стороны ЕЦБ по защите европейского рынка от слабости доллара не последовало.

Европейский центральный банк в четверг не принял никаких важных решений на этот счет: общая структура денежно-кредитной политики сохранена без изменений. Сохранены ставки и объемы выкупа. Драги заявил, что таргетировать валютный курс ЕЦБ не намерен. Это беззубая позиция ЕЦБ стала для пары евро/доллар новым поводом рвануть выше отметки 1,25 впервые за три года. Фантастические цифры! Достигнутые уровни уже сами по себе могут стать поводом для фиксации валютной прибыли и подскока доллара. Так что и по линии динамики доллара будут расти ожидания начала снижения цен нефти.