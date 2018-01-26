Moody’s улучшило прогноз по рейтингу России из-за роста цен на нефть

Одновременно рейтинг был подтвержден на уровне Вa1, что по шкале агентства является не инвестиционным, или «спекулятивным», уровнем. Среди причин улучшения повышения называется то, что макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями.

На самом деле причина повышения прогноза – это рост цен на нефть. Есть вероятность, что бюджет 2018 года Российской Федерации будет даже исполнен с профицитом. И Moody`s не может игнорировать данную ситуацию. Статистика о том, что российская экономика успешно справилась с санкциями и падением цен на нефть, была известна еще год назад. Напомним, что в 2015-2016 годах падение ВВП России составило менее 3%.

Мы по-прежнему полагаем, что скоро цена на нефть составит $80 за баррель. В этом случае Moody`s, вероятно, поднимет рейтинг России на одну ступень, то есть до инвестиционного уровня. Однако к тому моменту данное решение, скорее всего, уже будет заложено в котировки российских акций и российского рубля. Естественно, повышение суверенного рейтинга России приведет к повышению рейтингов корпоративного сектора, то есть российских компаний и банков.