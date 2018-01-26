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Спрос на ликвидность может увеличиться


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Корсчета резко сократились вчера после налоговых платежей.

Остатки на корсчетах упали на 0,6 трлн руб. Снижение уровня ликвидности было вполне ожидаемым, вчера прошли крупнейшие в этом месяце налоговые платежи. В итоге корсчета упали до 1,26 трлн руб., это довольно низкий уровень, меньше, чем необходимо для прохождения периода усреднения, но дефицита ликвидности не наблюдается. Во-первых, налоговые платежи пока не привели к существенному росту спроса на фондирование ЦБ и Казначейства, в четверг задолженность банковского сектора перед Центробанком выросла лишь на 28 млрд руб. Во-вторых, объем банковских депозитов в ЦБ остается выше 2,7 трлн руб. В-третьих, в преддверии налоговых платежей никакого ажиотажного спроса на ликвидность не фиксировалось, ставки на межбанковском рынке вчера вновь немного снизились. Единственное, что хотелось бы отметить, – по состоянию на начало недели банки переоценивали избыток ликвидности в системе, так что рост предложения на депозитном аукционе ЦБ до 3,4 трлн руб. был неоправданным. На следующей неделе предложение на депозитном аукционе со стороны кредитных организаций может сократиться, банкам будет необходимо нарастить уровень корсчетов для прохождения периода усреднения.

Сегодня спрос на ликвидность может увеличиться

В понедельник предстоят платежи по налогу на прибыль, и хотя этот платеж гораздо меньше вчерашнего, спрос на ликвидность может усилиться из-за резкого снижения уровня корсчетов в четверг. Вполне вероятно, что банки привлекут ликвидность в ходе аукциона репо под залог ОФЗ с Казначейством (лимит 400 млрд руб.) или на депозитном аукционе сроком на 91 день (лимит 300 млрд руб.).

Вчера Казначейство провело валютный депозитный аукцион

В ходе аукциона было размещено 700 млн долл. Это немного больше, чем было возвращено банками Казначейству на этой неделе. Несмотря на укрепление рубля к доллару на этой неделе, спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке сохраняется.

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